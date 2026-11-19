La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), entregarán el próximo 3 de diciembre los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de Extremadura, organizados de manera conjunta, en una gala que se celebrará en Teatro Capitol de Cáceres.

A esta segunda edición se han presentado 47 obras, reflejo del interés y la calidad del trabajo que desarrollan los profesionales de la arquitectura y el urbanismo en la región. Estos premios persiguen poner en valor el papel que la arquitectura y el urbanismo de calidad tienen en la sociedad extremeña.

El jurado encargado de valorar las candidaturas ha estado compuesto por Jerónimo Junquera, arquitecto de Junquera Arquitectos; Claudia Gaspar, representante de la Ordem dos Arquitectos de Portugal; María González, arquitecta del estudio Sol89; Manuel Cabalgante, decano del Coade; y Lidia López, en representación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Ha actuado como secretario del jurado, con voz pero sin voto, Ángel Pardo, jefe de servicio de la Dirección General de Urbanismo, informa la Junta de Extremadura.

Durante el acto, que estará presidido por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, se entregarán un primer premio y un accésit en las categorías de Desarrollo municipal integral y sostenible, Planificación urbana y territorial, Intervención en el espacio de uso público, Arquitectura residencial, Arquitectura dotacional y otros usos, Reforma y rehabilitación y Diversificación profesional.

Con estos galardones, la Junta de Extremadura y el Coade pretenden acercar a la ciudadanía el valor de la arquitectura y el urbanismo como disciplinas capaces de mejorar la calidad de vida, favoreciendo entornos más accesibles, funcionales, sostenibles y atractivos.

Todos estos principios se reflejan en las obras premiadas, que ofrecen una visión de la diversidad territorial y social de Extremadura y muestran cómo la arquitectura y el urbanismo son herramientas fundamentales para responder a los retos y necesidades de sus ciudades y pueblos.