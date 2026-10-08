La Junta duplica hasta los 4 millones las ayudas para incorporar inteligencia artificial en pymes y autónomos

La Junta de Extremadura ha ampliado en 2 millones de euros las ayudas destinadas a que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos incorporen inteligencia artificial a su actividad, por lo que el presupuesto de la convocatoria pasa de 2 a 4 millones de euros.

La ampliación, publicada este miércoles, día 7, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), responde a la elevada demanda registrada desde la apertura del plazo, con más de 500 solicitudes recibidas durante el primer día.

El nuevo crédito se destinará a los expedientes ya presentados y no supone la apertura de un nuevo plazo de solicitud.

La medida se enmarca en la política de transformación digital de la Junta de Extremadura, desarrollada a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, para facilitar que las empresas incorporen tecnología y mejoren su productividad.

RESPUESTA A LA DEMANDA DE LAS EMPRESAS

El director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado, ha destacado que la respuesta confirma el interés de las empresas de la región por incorporar inteligencia artificial a sus procesos.

"Más de 500 solicitudes son la señal de que las pymes y los autónomos extremeños quieren modernizarse, producir mejor y competir en mejores condiciones. La Junta responde duplicando el presupuesto: de 2 a 4 millones de euros", ha afirmado.

Las ayudas cubren el 85 por ciento de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por beneficiario, y están dirigidas a pymes, autónomos y otras unidades económicas con centro productivo en Extremadura.

Los proyectos pueden incluir consultoría y formación, así como el desarrollo e implantación de programas, licencias, suscripciones y servicios en la nube. Estas soluciones pueden servir para anticipar la demanda, automatizar tareas, detectar fallos, mejorar la atención a los clientes o reforzar la protección frente al fraude y los ciberataques.

El 60 por ciento de la ayuda se abona tras la concesión y el 40 % restante después de justificar la inversión, sin exigir garantías por el anticipo.

MÁS EMPLEO DIGITAL Y MEJORES SALARIOS

La elevada demanda coincide con el crecimiento del sector digital en Extremadura. En 2025, el empleo tecnológico y digital creció a un ritmo ocho veces superior al empleo general de la región y ya roza los 9.000 profesionales.

El sector concentró el 17 por ciento de todo el nuevo empleo creado en Extremadura durante 2025, mientras que los salarios medios de las actividades digitales son un 38,5 por ciento superiores a los del resto de sectores extremeños.

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha señalado que modernizar las empresas es fortalecer Extremadura, porque "la tecnología permite ganar capacidad para producir, competir y crecer".

"La inteligencia artificial es una herramienta para convertir la transformación digital en productividad, empleo de calidad y nuevas oportunidades en nuestra tierra. Queremos que esa modernización llegue a empresas de todos los tamaños y a todo nuestro territorio", ha subrayado.

UNA ESTRATEGIA CON CONTINUIDAD

La ampliación forma parte de una política continuada de apoyo a la transformación digital. Desde 2024, la Junta de Extremadura ha movilizado más de 20 millones de euros para facilitar que empresas extremeñas incorporen tecnología, mejoren su conectividad y aumenten su competitividad.

Estas actuaciones se integran en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2024-2027, ETDE27, la hoja de ruta para avanzar hacia una Administración más ágil, un territorio inteligente y ciberseguro, una sociedad digital más inclusiva y un tejido productivo más competitivo.

La modificación publicada en el DOE eleva la dotación a 4.000.000 de euros, de los que 2.844.808 euros corresponden a 2026 y 1.155.191 euros a 2027.

Estos 4 millones permitirán atender los expedientes presentados que cumplan los requisitos. El plazo de solicitud ya ha finalizado y esta ampliación no abre una nueva convocatoria.

La resolución de las solicitudes deberá producirse en un plazo máximo de tres meses desde su presentación, de acuerdo con las bases de la convocatoria.