La Jueza Biedma dice que se sintió perseguida por un exjuez vinculado a la 'trama Leire'

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha relatado al juez la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, si bien ha indicado que desconoce si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha negado conocer a nadie del PSOE.

Biedma ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como perjudicada en la causa contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Ha contado al juez que un abogado le comunicó que alguien que se hacía pasar por su hermano o su secretario iba al colegio de sus hijas, cuando ella no tiene ni hermano ni secretario.

No sabe si Leire Díez, a quien no conoce, estaba detrás de supuestas maniobras en su contra, pero su declaración se ha centrado en la figura de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que le tenía animadversión.

Biedma ha contado que le tocó sustituir a la magistrada que instruyó una causa contra Sáenz de Tejada por violencia machista, en la que acabó condenado, y ha dicho que recibió denuncias suyas y que el exjuez publicó multitud de vídeos atacándola.

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a este exmagistrado con la organización investigada, pues considera que la presunta trama se valió de él para desestabilizar causas, en concreto la de David Sánchez.

Biedma, que ha respondido a la Fiscalía, la acusación popular que coordina el PP y varias defensas, ha dicho que, pese a sentirse perseguida y alarmarse porque Badajoz es una ciudad pequeña y ella no tiene protección, no se sintió amenazada ni cambió ninguna resolución sobre el hermano del presidente del Gobierno.

En el marco de esta causa, los agentes de la UCO le trasladaron que sus superiores les llegaron a pedir sus informes antes de presentarlos al juzgado, algo que ella prohibió, y le informaron de la apertura de una información reservada tras filtrarse correos de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez.

Respecto al clan de narcotráfico de Badajoz cuyos supuestos contactos con el exmagistrado Sáenz de Tejada esta jueza ha pedido investigar, Biedma ha explicado que les conoce porque ha metido a varios en la cárcel.

Al sentirse perseguida, pensó, según ha declarado, que Sáenz de Tejada iba a ir un paso más allá tras denunciarla. Este exjuez intentó incluso personarse en la causa de David Sánchez y Biedma lo impidió, lo que llevó a Sáenz de Tejada a publicar vídeos sobre ella en su canal de Youtube Magistrado Anticorrupción TV.

El juez Pedraz considera a Biedma perjudicada al menos por un delito de calumnias después de que esta denunciase "indicios" sobre actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, "desacreditarla" y promover denuncias en su contra.

Biedma quiere que el magistrado investigue una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que en una publicación de prensa se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado" en Badajoz para "actuar contra la magistrada".

Ante el magistrado, Biedma ha explicado que ella no sabe qué es La Celsa, pero un abogado le dijo que un supuesto miembro del clan de los Rochos había sido contactada por Tejada, lo que le generó alarma.

Pedraz no está investigando por ahora el alcance de la mencionada anotación, aunque ahora tiene sobre la mesa un nuevo informe de la UCO, donde aparece un testimonio de una mujer que se identifica como La Celsa, y que sostuvo que Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".