El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), organiza junto con la bailaora y profesora Fuensanta Blanco, la jornada 'Flamenco Abierto', que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre con diversas actividades en la Factoría Joven de Badajoz con motivo del Día Internacional del Flamenco.

La actividad, abierta a la participación de jóvenes interesados en disfrutar y aprender de este arte, ofrecerá clases gratuitas de baile flamenco impartidas por artistas profesionales y adaptadas a diferentes niveles de experiencia, para que cada persona pueda inscribirse en la que mejor se ajuste a sus conocimientos.

En concreto, serán cuatro talleres que ofertarán 30 plazas cada uno, en los que tendrán prioridad los jóvenes de entre 12 y 35 años y, en el caso de contar con plazas libres, podrán asignarse a otros participantes por orden de inscripción.

La tarde se articulará en dos franjas horarias, con dos clases simultáneas en cada una, de tal forma que a las 16,30 horas tendrán lugar el nivel intermedio de bulerías, una clase a cargo de Paula Salazar, y el nivel avanzado de soleá por bulerías, a cargo de Jasiel Nahim.

A las 18,15 horas será el turno de la iniciación al baile por tangos, impartida por Álvaro Aguilera, y del nivel intermedio de mantón con coreografía, a cargo de Fuensanta Blanco.

Las sesiones tendrán un enfoque práctico y participativo, con el trabajo del compás, la musicalidad, la interpretación y el desarrollo coreográfico como ejes de cada especialidad, explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La jornada culminará con una charla informal en el que los participantes podrán interactuar con los artistas creando "un espacio cercano en el que los jóvenes podrán conocer de primera mano las trayectorias de profesionales del flamenco" y las posibilidades artísticas y profesionales que ofrece este arte, también en combinación con otro tipo de educación formal.

Con esta iniciativa, el IJEX quiere "apoyar el talento joven" extremeño, favorecer el intercambio entre alumnado de distintas escuelas y localidades y fortalecer una comunidad juvenil en torno al flamenco, patrimonio cultural vivo y seña de identidad de Extremadura.