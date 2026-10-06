La jefa de la Policía Nacional en Extremadura muestra su reconocimiento y solidaridad a los agentes desplegados en Ceuta

La jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, María Elisa Fariñas, ha querido trasladar su reconocimiento, apoyo y solidaridad a quienes se encuentran en estos momentos en Ceuta al citar a la sociedad civil, policías nacionales, guardias civiles, militares o sanitarios, "quienes están afrontando cada día situaciones especialmente complejas con profesionalidad, entrega y compromiso".

Acto seguido, ha citado "especialmente" a los integrantes de la Unidad de Prevención y Reacción de Badajoz y de las unidades de Extranjería de "casi" todas las plantillas de Extremadura que se encuentran desplazados en dicha ciudad autónoma y que este lunes no pueden estar en este acto celebrando esta efeméride.

"Aprovecho para reconocer su labor de protección a los ciudadanos y las de carácter humanitario, a pesar de las circunstancias que acontecen", ha resaltado, junto con que no olvidan que "Ceuta nos recuerda que la defensa de los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas exige estar siempre alerta y trabajar unidos".

De esta manera se ha pronunciado al inicio de su intervención en la celebración, en el Paseo de San Francisco de Badajoz, del acto institucional por el Día de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se han concedido 34 medallas de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a policías nacionales de Badajoz y Mérida, además de siete condecoraciones de la Cruz al Mérito Policial, también blancas, a personal ajeno al cuerpo y 28 menciones honoríficas.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; o el vicepresidente y consejero de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista; entre otras autoridades entre las que también se encontraba la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, han asistido a este acto en el que Fariñas ha querido extender esta celebración a las distintas instituciones y administraciones, como la Policía Local y la Guardia Civil por su colaboración en dispositivos conjuntos.

Tras citar también a la PSP y a la GNR en el ámbito internacional, ha puesto de manifiesto el compromiso de todas las plantillas policiales ante los "grandes retos" a los que se enfrentan a diario, como el narcotráfico, el auxilio a la ciudadanía, violencia en toda su extensión, delincuencia itinerante o cibercriminalidad, a la par que ha destacado entre las actuaciones desarrolladas en este año hasta el momento el esclarecimiento de cuatro homicidios (tres en Badajoz y uno en Mérida) y la detención e ingreso en prisión de los presuntos autores.

Sobre estos últimos, ha recordado que entre las víctimas se encuentra una mujer, por cuya muerte fue detenido su esposo, o un joven cuyo fallecimiento dio paso a "grandes altercados", al tiempo que ha mostrado su gratitud a los policías de distintas plantillas que acudieron "voluntariamente" a intervenir en este suceso, así como al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en especial a la Policía Local que estuvo "codo a codo". "Su entrega y dedicación, incluso en las circunstancias más difíciles, representan lo mejor de la Policía Nacional".

También ha destacado la "rápida" detención del autor de un homicidio en grado de tentativa con agresión sexual y lesiones a una joven en Mérida que precisó hospitalización durante varios días; la liberación de dos mujeres detenidas ilegalmente y sometidas a esclavitud también en esta última ciudad en los meses de abril y septiembre y culminando con la detención de la autora y su ingreso en prisión; o que hace pocos días se ha detenido a un individuo en Badajoz por tenencia y distribución de pornografía infantil y por un delito contra la salud pública.

Otras operaciones son la liberación de nueve victimas de trata de seres humanos hasta el momento, dos de ellas con fines de explotación sexual en sendas operaciones, una de ellas aún abierta, y las restantes víctimas de explotación laboral en distintas operaciones; la lucha contra el narcotráfico con la detención de 51 personas y la incautación de sustancias estupefacientes junto a armas cortas o dinero en efectivo o la desarticulación de puntos de venta; o contra el tráfico de armas tanto en Badajoz como en Mérida.

Tras agradecer este trabajo, Elisa Fariñas ha apuntado que la mayor parte del mismo no ocupa titulares ni será noticia y que "probablemente sea la mejor señal", al significar que una patrulla evitó un delito antes de que ocurriera o que una investigación protegió a una víctima; un trabajo "a veces invisible, silencioso y constante" que "sostiene la confianza" que la sociedad tiene en la Policía Nacional y ante el que lamenta las noticias que "ponen en duda" la labor de "tantas" mujeres y hombres "entregados al servicio público".

En cuanto a los reconocimientos entregados a quienes, con su trabajo, "han sabido estar a la altura cuando las circunstancias así lo han exigido", ha remarcado que incluyen la labor para esclarecer una grave agresión con arma blanca entre menores o un incendio declarado en Fernando Calzadilla en Badajoz, tras lo que ha felicitado a los 34 policías condecorados, 25 en Badajoz y nueve en Mérida, y al conjunto de 55 propuestos en la región por hechos concretos, trayectorias o servicios humanitarios, además de citar a un perro detector de explosivos recientemente fallecido.