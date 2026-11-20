El cabeza lista de Vox al Congreso por Badajoz, Ignacio Hoces, ha criticado el "destrozo" que ha hecho el Gobierno de España y el Partido Socialista del sistema educativo español y ha abogado por la necesidad de recuperar la calidad de la enseñanza, la igualdad de oportunidades y la autoridad de los docentes.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Badajoz ante al IES San Fernando, donde ha manifestado en que su partido están "consternados absolutamente" por el asesinato este pasado miércoles de un hombre de 69 años en un tiroteo en pleno centro de la ciudad y "hartos de la inseguridad que sufren y padecen los españoles y en particular las mujeres españolas" y los mayores", ha dicho.

Acto seguido y en materia de educación y enseñanza, Hoces ha expuesto que "más de uno de cada tres alumnos españoles no tiene el nivel básico ni en matemáticas ni en comprensión lectora". "Nuestros profesores se quejan de la burocracia y también del acoso que padecen ellos y también multitud de alumnos. Faltan medios materiales, medios humanos y también necesitamos los mejores, como no puede ser de otra manera, para la educación y la enseñanza de los españoles", ha planteado.

En este sentido, ha destacado que Vox incluye en su programa electoral para el 29 de noviembre garantizar la igualdad de todos los alumnos españoles con una reválida nacional y una prueba de acceso a la universidad "única y nacional, con los mismos criterios de evaluación en todo el territorio nacional".

También quieren "eliminar" la ideología de las aulas y todo aquello que es "ajeno a lo académico"; así como garantizar la libertad educativa de los padres y que éstos puedan elegir la educación que quieren para sus hijos de acuerdo a "sus propias convicciones morales".

"Queremos reducir drásticamente la burocracia que tienen los profesores y también, evidentemente, que vuelva la autoridad del profesor a las aulas. Queremos implementar un plan nacional contra el acoso escolar y contra el ciberacoso; es algo esencial, sin duda alguna también", ha recalcado, junto con que lo que quieren es "proteger el estado social, proteger la educación y que la educación vuelva a ser clave como ascensor social".

Y es que, para Hoces, "el futuro de los alumnos españoles no puede depender ni del dinero que tengan los padres ni tampoco del lugar donde reciban la educación o la enseñanza".

"Nuestros objetivos son claros: que los alumnos vuelvan a aprender, que los profesores puedan enseñar y que las familias puedan elegir", ha concluido, para reivindicar la educación como una herramienta fundamental para la movilidad social y para garantizar que todos los jóvenes puedan construir su futuro en igualdad de condiciones.