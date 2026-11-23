Un varón de 31 años ha resultado herido 'menos grave' tras precipitarse por la muralla de la Alcazaba de Badajoz este pasado sábado.

Los hechos se han producido en torno a las 22,30 horas de este sábado, a la altura de Puerta Palma, según el parte del 112 Extremadura. El varón se encontraba en estado de embriaguez.

Como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), y efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.