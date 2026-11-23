La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado que “otra forma de gobernar es posible” y ha defendido que el cambio que ya ha demostrado Extremadura llegue al conjunto de España.

“Nosotros tenemos un proyecto de país y además un proyecto donde cabe todo el mundo”, ha afirmado .

Durante su visita a Lleida, donde ha estado acompañada del Secretario General del PP de Cataluña, Juan Fernández, Guardiola ha recordado que en Extremadura, en 2023, “demostramos que otra forma de gobernar era posible. Un cambio, que se ha refrendado hace menos de un año, con el 43,2% de los votos de todos los extremeños”.

En este sentido, Guardiola ha destacado que “nosotros hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos, que se pueden reforzar los servicios públicos, que se puede dinamizar la economía” y ha expresado su deseo de que “ese cambio llegue a toda España y tenga la fuerza de un gobierno central que reme a favor y que nos ayude a transformar toda la sociedad”.

“Llevamos ocho años de sanchismo, cuatro de los últimos sin presupuestos generales del Estado, a la deriva, sin rumbo, un gobierno absolutamente rodeado de corrupción y que se ha olvidado de los problemas de los españoles”, ha afirmado.

Asimismo, la Presidenta del PP extremeño ha defendido que Cataluña necesita que se vuelva a hablar “no solo del independentismo” sino de los problemas de los catalanes, “que son los mismos problemas que tenemos los españoles: el problema de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de la seguridad”, ha señalado.

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Guardiola ha pedido el voto “útil” para el Partido Popular y para el candidato al Congreso por Lleida, Roger Melero. “Lleida es una provincia que necesita tener una voz fuerte en el Congreso y para eso es importante que la gente concentre el voto en el Partido Popular”, ha afirmado.

Por último, Guardiola ha expresado su deseo de que el próximo domingo 29 de noviembre “se llenen las urnas de ilusión” y “de esperanza” y ha defendido la necesidad de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno con “un proyecto que devuelva las instituciones la decencia y que devuelva la prosperidad a nuestro país”.