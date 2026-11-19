La Guardia Civil ha incorporado al Sector de Tráfico de Extremadura a un total de 19 guardias alumnos en prácticas, tras haber superado la primera fase de formación teórica en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén).

Esta medida se enmarca dentro del plan formativo previsto para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias, de los que casi el 37 por ciento, siete, son mujeres.

De acuerdo con los Planes de Estudios, los agentes completan un plan global de cuarenta semanas de prácticas tuteladas, de las cuales aquellos que han elegido cursarlas en la Agrupación de Tráfico, realizarán veinte semanas específicas dentro de esta especialidad.

En el primer día de acogida, los guardias alumnos en prácticas elegirán una de las modalidades (Motoristas o E.I.S) e iniciarán las prácticas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Este periodo de formación, se divide en dos fases: Una fase común de cinco semanas de duración y obligatoria para todo el alumnado, que combina dos semanas de vigilancia de carreteras con una semana en inspección de transportes, otra en control de velocidad y una última asignada a los Grupos de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT).

Posteriormente, los agentes completarán una fase específica orientada en exclusiva a la modalidad elegida a su llegada; de este modo, quienes opten por la especialidad de Motoristas dedicarán doce semanas a la vigilancia de carreteras y dos a la investigación de siniestros viales y los que lo hagan por la modalidad de investigadores, antiguos Atestados e Informes, se centrarán de forma íntegra durante las catorce semanas en las funciones propias de los Equipos de Investigación de Siniestros viales (EIS).

Durante este periodo formativo, los 19 alumnos en prácticas desempeñarán sus cometidos bajo la supervisión directa de mentores experimentados, quienes incidirán en el cumplimiento de las normas de seguridad y autoprotección especialmente ante los riesgos asociados al servicio en carretera que, desde la fundación de la Agrupación de Tráfico en 1959, se ha cobrado la vida de 346 agentes en acto de servicio.

En la prestación de estos servicios se fomentará una participación "totalmente activa" de los alumnos, distribuyendo las tareas diarias dentro de la patrulla para que asuman todas las funciones operativas y adquieran experiencia real en el terreno, evitando que actúen como meros observadores.

En el acto de bienvenida y despliegue regional, el jefe del Sector de Tráfico de Extremadura ha dado la bienvenida oficial a los 19 alumnos en un acto celebrado en Badajoz, marcando el inicio de su integración inmediata en los diferentes destacamentos de las provincias de Badajoz y Cáceres para la vigilancia de los más de 4.500 kilómetros de la red viaria regional.

Coincidiendo con esta presentación, se ha informado formalmente a los alumnos en prácticas sobre la organización interna, el funcionamiento del Sector y los riesgos específicos asociados al servicio de carretera, detallando exhaustivamente las funciones, deberes y responsabilidades institucionales que asumirán a partir de este momento.

Como cierre del proceso formativo, una vez finalizadas las prácticas reglamentarias, todos aquellos alumnos que soliciten formalmente realizar el curso de la especialidad de Tráfico y obtengan una plaza vacante en el mismo, seguirán en sus unidades hasta el momento en que se incorporen de forma presencial a la Escuela de Tráfico para iniciar su periodo específico de instrucción.