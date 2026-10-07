La Fundación Yuste refuerza su presencia en Ecuador a través de nuevos acuerdos de cooperación cultural y académica

La Junta de Extremadura, a través de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, continúa reforzando su presencia en Iberoamérica mediante el impulso de programas culturales y académicos destinados a favorecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre instituciones de ambos lados del Atlántico.

En este contexto, el director de la Fundación Yuste, Fernando Pizarro, ha mantenido diversos encuentros institucionales durante su viaje a Ecuador con motivo de su participación en el plenario de rectores celebrado del 21 al 25 de septiembre en la ciudad de Guaranda, organizado por la Universidad Estatal de Bolívar.

Durante su estancia, Pizarro se ha reunido con el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga Saldanha, y con el agregado cultural de la embajada, a quienes ha presentado las principales líneas de trabajo de la Fundación Yuste y sus programas culturales, académicos y formativos.

Pizarro también se ha reunido con representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Ecuador, y con el rector de la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda, Arturo Rojas Sánchez, para compartir experiencias y metodologías de trabajo, así como conocer los programas culturales desarrollados tanto por la universidad ecuatoriana como por la Universidad de Extremadura.

La agenda institucional en Ecuador se ha completado con una visita al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del país para explorar nuevas posibilidades de cooperación.

Como resultado de la reunión, ambas instituciones han acordado comenzar a trabajar en una agenda común de formación e intercambio de experiencias vinculada a la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, señala en nota de prensa Fundación Yuste.