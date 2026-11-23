El Frente Amplio ha celebrado este sábado por la mañana su mitin electoral en Miajadas, donde han intervenido los cadidatos por Badajoz al Congreso, Antonio Moreno y Marisa Rebolledo, Alba Soto, diputada en la Asamblea de Extremadura, Antonio Calle, coordinador de Izquierda Unida Miajadas y Marta González, de Movimiento Sumar.

En declaraciones a los medios, Antonio Moreno ha anunciado que Frente Amplio va a plantear una “moratoria urgente e inmediata para las plantas de biogás y biometano que se pretenden instalar en esta comarca y en esta región”, denunciando que “lo que se pretende desde Madrid es convertir a Extremadura en un basurero, porque van a venir cientos de camiones con desechos orgánicos y con estiércol, purines, etcétera, y van a hacer que nuestras comarcas y Extremadura huela mal”.

Además, Moreno ha añadido que esto provocaría “una pérdida muy importante de calidad de vida para al final generar muy pocos beneficios, porque son plantas que van a estar muy automatizadas y al final se va a generar empleo cero”. Al contrario, el candidato ha señalado que “esos beneficios van a ser para los fondos de inversión y no estamos de acuerdo con eso”, y ha añadido también el perjuicio medioambiental que supondrán “ya que pueden contaminar acuíferos y pozos”.

Antonio Moreno ha incluido en la moratoria también a los centros de datos que planean sobre Extremadura: “Serían muy perjudiciales para nuestra región porque estos macrocentros, para que la gente nos entienda, son como unas naves industriales que tienen el tamaño de varios campos de fútbol, y van a suponer un consumo energético grandioso”.

El candidato ha continuado afirmando que “conocemos los planes de construcción de cuatro en nuestra región, aunque se pretenden instalar ocho, y va a haber que instalar macrohuertos solares, va a haber que instalar también centrales térmicas, porque la energía que necesitan es entre tres y cinco veces la energía que consume toda Extremadura”. Moreno ha advertido que “estas centrales térmicas van a emitir muchísimo CO2 al medioambiente, y son plantas que están completamente automatizadas, por lo que, también, van a generar empleo cero”.

Además, según Antonio Moreno, “estos centros van a necesitar muchos recursos hídricos, que calculamos que serán entre 37.000 millones y 52.000 millones de litros de agua al año para ser enfriados, con lo importante que es para Extremadura el agua”.

Por todo ello, el candidato ha señalado la “importancia de esta moratoria urgente, para que Extremadura no se convierta en un vertedero y no vengan aquí a colonizarnos como siempre, a hacer un saqueo de nuestra tierra”.

Por último, Antonio Moreno ha reivindicado el papel de Frente Amplio en estas elecciones: “Somos la alternativa de la mayoría social, porque creemos que hay que hacer una economía al servicio de la gente, con una reforma fiscal justa y equilibrada”.

Moreno ha señalado uno de los ejes principales de su campaña como es la vivienda: “Pretendemos que la vivienda sea para vivir y no para especular”. Además, ha apostado por defender “un estado del bienestar fuerte”: “Queremos implementar los servicios públicos, como la educación pública, la sanidad pública, donde se incluya el dentista, gafas, audífonos, lentillas, podología o la salud mental”.

Por todo ello, el candidato de Frente Amplio ha defendido que “somos quienes verdaderamente representamos a la mayoría, a las personas que dependen de su salario para vivir, y creemos que es importante que no nos dejemos engañar por ese juego de trileros de la derecha extrema y de la extrema derecha, que culpabiliza al inmigrante o al pobre que es más pobre que la mayoría social, y tenemos que mirar realmente a lo que es importante, que es a garantizar los servicios públicos”.