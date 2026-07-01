El Festival Indómita conecta en municipios de La Vera el arte contemporáneo, el cine y la tradición con la naturaleza

El IX Festival Multidisciplinar 'Indómita' conectará el arte contemporáneo, el cine y la tradición con la naturaleza desde el 20 de julio y hasta el 1 de agosto en diferentes municipios de la comarca cacereña de La Vera.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Cultura de la Junta, José Luis Gil Soto, durante su intervención en la presentación de un certamen que es fruto del esfuerzo de personas e instituciones.

En este marco, ha afirmado que desde la Secretaría General de Cultura tienen la responsabilidad de apoyar, promover y acompañar la creación cultural "allá donde surjan ideas y donde se pueda llevar la cultura, con el añadido de llevar la cultura a los municipios".

Igualmente, el responsable autonómico de Cultura ha destacado que Indómita es un festival multidisciplinar, que engloba artes visuales y plásticas y que es reflejo de lo que se hace en la región, convirtiéndose además la comarca de La Vera en muchos escenarios a la vez que conforman un único escenario, informa en nota de prensa la Junta.

Por su parte, desde la dirección de este festival, Mane Cisneros, ha desgranado la programación de un encuentro que tiene como objetivo la dinamización social del mundo rural a través de la cultura; la puesta el valor del patrimonio cultural como motor de desarrollo sostenible y la cohesión territorial con un elemento aglutinador como es el agua, que vertebra, transforma y atraviesa toda la comarca de La Vera.

Las gargantas, los saltos y las piscinas naturales conforman, junto a otros enclaves patrimoniales y culturales, los escenarios de una edición cuyo lema es 'Somos agua', un lema que no se elige, sino que nos atraviesa, ha señalado Cisneros.

Igualmente, la directora de este festival ha puesto de manifiesto que la edición de 2026 de Indómita propone un viaje artístico y sensorial donde el agua es hilo conductor, materia poética y espacio de reflexión colectiva.

PROGRAMACIÓN

Durante los once días de festival, las actividades llegarán a distintos municipios. Cinco disciplinas (cine, música, artes escénicas, artes visuales y literatura), además de las secciones 'Fuera de plano. Conversaciones sin guion', donde el cine de animación será protagonista o el Laboratorio de creación audiovisual, un laboratorio de cine comunitario de mujeres y creación cinematográfica en un entorno rural.

El festival arranca el 20 de julio en el Parador de Jarandilla con la actuación del músico checo Petr Spatina, referente internacional del arpa de cristal, un instrumento formado por 33 copas afinadas, como no podía ser de otra manera en La Vera, con agua.

Después, el festival irá hasta el Mirador del Chinarral, en Guijo de Santa Bárbara, con un concierto teatralizado basado en la leyenda de la Serrana de La Vera.

Los jardines del Palacio de Manrique de Lara, en Pasarón de la Vera, acogerán la propuesta del trío de Ignasi Terraza, jazz en la oscuridad, uno de los pianistas de jazz más internacionales del país.

La programación también llegará a Losar de la Vera. En concreto, al Centro del Paludismo, donde podrá verse mimo con proyección de cine y coloquio sobre el mismo.

Mientras, en Garganta la Olla, en el Barrio de la Huerta, podrá verse la proyección de tres cortometrajes animados con factura extremeña: 'Gilbert', ganador del Goya al mejor cortometraje de animación; 'El corto de Rubén' y 'El estado del alma', ambos nominados al mejor cortometraje de animación en los Premios Goya.

En Valverde de la Vera podrá verse la proyección de la cinta 'El gabinete del doctor Caligari' con la interpretación en directo de su banda sonora y en la Garganta de Pedro Chate, en Jaraíz, podrá verse la danza-teatro de Lucía Joyce.

La proyección en el Castillo de los Condes de Nieva de Valverde de la Vera de cortometrajes africanos de Kenia, Etiopía y de Isla Mauricio completan una edición en la que la entrega de la faltriquera verata, confeccionada a mano por la artesana María Rodríguez, será en Talaveruela de la Vera y se entregará a los productores Tay Sánchez Antón y Néstor Costrafreda de la productora Harry. Para finalizar el acto, se proyectará la película 'Tras el verano'.

El broche al programa de esta edición lo pondrá el concierto de 'Folk in green', que tendrá lugar el 1 de agosto en la plaza Jeromín, en Cuacos de Yuste.