Fernando Pizarro aborda con Elena Manzano las líneas estratégicas de la Fundación Yuste para el periodo 2027-2030

El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, ha mantenido una reunión de trabajo con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, para presentarle las actividades y las nuevas líneas de actuación que se están diseñando de cara a su incorporación al Plan Estratégico 2027-2030, actualmente en proceso de elaboración.

Durante la reunión, Pizarro ha puesto a disposición de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el Aula Magna de la Fundación Yuste, un espacio de gran capacidad dotado con los medios técnicos necesarios para la celebración de reuniones, jornadas y otras actividades institucionales, según señala la Junta de Extremadura e nota de prensa.

Por su parte, la consejera ha hecho distintas aportaciones al documento de trabajo de la fundación con el objetivo de "mejorar la gestión" de la institución en el apartado de recursos humanos y técnicos. Además, ambas instituciones se han comprometido a mantener un contacto fluido y permanente que redunde en el mejor funcionamiento de la Fundación.

Cabe destacar que este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que Pizarro viene manteniendo desde que asumió la dirección de la Fundación Yuste el pasado mes de julio, con el propósito de "impulsar nuevas propuestas, crear distintas vías de colaboración y reforzar el papel de la institución como instrumento al servicio de Extremadura y de los extremeños", concluye.