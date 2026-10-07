Extremadura se situó como la región con mayor dinamismo de las ventas de sus empresas turísticas el pasado verano

Las comunidades del norte de España (Cantabria +12,4%, País Vasco +10%, Galicia +8,7% y, con menor intensidad Asturias +5,6%), impulsadas por el efecto del eclipse solar, junto con las de interior (Extremadura +14,7% y Aragón +7,3%) han sido las que han registrado un mayor dinamismo de las ventas en sus empresas turísticas durante los meses de verano.

Así, el turismo español cierra un verano positivo, mejor de lo esperado, con un crecimiento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a los eventos extraordinarios en el país, como el eclipse del 12 de agosto, aunque este avance no se ha trasladado a los resultados empresariales debido a la creciente presión de costes (+7%) del petróleo o la energía, entre otros.

De este modo lo ha reflejado Exceltur en la presentación de un nuevo informe durante una rueda de prensa este martes, destacando la creación de más 105.000 empleos durante el periodo estival, a mayor intensidad que el resto de la economía, con mejoras salariales en especialmente en la hostelería.