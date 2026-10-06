Extremadura lidera el incremento de las compraventas y las hipotecas sobre viviendas en agosto, según los registradores

Extremadura lideró el pasado mes de agosto el incremento de las compraventas de viviendas, con un 19,3 %, y de las hipotecas para este fin, con un 23,5 %, según el avance provisional de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, que señala que se trata del segundo mes del año, junto con junio, en el que se registran incrementos en las compraventas de vivienda.

En el conjunto del país las compraventas de vivienda aumentaron un 1,3 % interanual en agosto, hasta unas 48.700 operaciones. Los datos, proyectados sobre el 94,8 % de los registros analizados, muestran que durante agosto se registraron 94.600 compraventas de inmuebles, un 3,3 % más que en agosto de 2025.

De ellas, unas 48.700 fueron compraventas de vivienda, lo que supone un aumento interanual del 1,3 %.

Por su parte, las hipotecas experimentaron un ligero descenso, al constituirse 43.400 hipotecas totales, un 0,3% menos que en agosto del año pasado. Del total, más de 33.600 se constituyeron sobre viviendas, lo que supone un incremento interanual del 1,6%, en línea con las compraventas de vivienda.