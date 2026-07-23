Dos mujeres de 58 y 59 heridas "grave" y "menos grave" en dos accidentes de tráfico en Pozuelo de Zarzón y en Mérida

Una mujer de 58 años quedaba herida grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba cerca de la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón, en la EX204. La herida fue derivada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia presentando un traumatismo en la columna dorsal.

Mientras, otra mujer de 59 años resultaba herida “menos grave” tras sufrir un accidente de tráfico en la Avenida Félix Valverde Grimaldo de la ciudad de Mérida. La mujer fue trasladada al hospital de la capital extremeña.