Una persona fallecía ayer domingo como consecuencia de un accidente de tráfico a las afueras de Cáceres en el que se han visto involucrados dos turismos y un autobús.

El incidente tenía lugar en la N-630, entre la rotonda de Ceres Golf y el recinto ferial de Cáceres. El fallecido es el conductor de uno de los turismos, mientras que el conductor y dos acompañantes que circulaban en el otro vehículo han resultado heridos leves y han sido evacuados al Hospital Universitario de Cáceres. De su lado, la conductora del autobús, que circulaba sin pasajeros, ha resultado ilesa. Guardia Civil de Cáceres instruyen diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por otro lado, un joven de 18 años fallecía en la madrugada de este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico en la N-523, a la salida de Badajoz. Además del fallecido, en el vehículo iban otras cuatro personas que resultaban heridas leves, según el parte del 112 Extremadura.

Más accidentes: Un hombre de 26 años, resultaba herido crítico este pasado sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la EX-387, cerca de Bohonal de Ibor. El herido sufría un politraumatismo y un traumatismo craneal y era trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Por su parte, un hombre, de 56 años, quedaba herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico en la N-432, cerca de Llerena. Era trasladado al Hospital de Llerena con una policontusión y un traumatismo craneal.

Mientras, un conductor resultaba ileso ayer domingo en una salida de vía con un turismo en la CC-243, cerca de Jaraíz de la Vera.