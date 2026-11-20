El pleno extraordinario celebrado este jueves, día 19, en la Diputación de Badajoz ha aprobado de forma provisional con los votos a favor del PSOE y en contra del PP el Presupuesto para 2027, que presenta una cuantía global en el caso del consolidado - que incluye la entidad principal y los consorcios y patronatos dependientes - de 346.804.898 euros, que suponen 25,3 millones más y un 7,9 por ciento de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio, Carmen Yáñez, ha detallado estas cuentas en un pleno que, frente a ocasiones anteriores, se celebra de forma previa a la presentación del presupuesto con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, razón por la cual la corporación provincial ha optado por darlo a conocer más adelante una vez pasen los comicios.

Los principales planes que se van a llevar a cabo suman 44,5 millones, entre los de conservación y mantenimiento de los edificios escolares, los de dinamización cultural y deportiva, el denominado 'Futuro' o los de emergencias, de reto demográfico o autoconsumos municipales, como también ha destacado las políticas sociales y los programas dedicados a la población juvenil, a vivienda, a cooperación al desarrollo o a empleo.

El portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha puesto el foco en los 38,6 millones de transferencias internas y en que, por tanto, el dinero a ejecutar junto con los organismos autónomos son 308 millones porque lo que va de la diputación a estos consorcios o patronatos "no se puede sumar dos veces". También se ha referido a la ejecución presupuestaria, un 86 por ciento en 2025 y un 72 por ciento con los gastos comprometidos hasta la fecha en este año, y ha sostenido que el problema no es tanto el dinero que ingresa la institución sino que "no tienen capacidad de gastarlo".

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha cerrado el turno de debate al exponer que no sabía si el PP iba a votar en contra o abstenerse, pero que a la vista de que están "en permanente campaña" y "más todavía que no hablan por decisión propia, sino por quien mueve los hilos a otras instancias", sería "no" pero después lo van a tener que explicar a los vecinos, pese a suponer un "beneficio directo" para ellos y más de 100 millones "directamente" para financiar inversiones y servicios "en todos y cada uno de los municipios de la provincia".

"Si dicen que no están votando en contra del futuro de sus vecinas y de sus vecinos", ha reafirmado Del Puerto, para quien la Diputación de Badajoz "un año más" presenta unos presupuestos con un "incremento histórico" en su cuantía, y que contemplan una "congelación" de las tasas y en los que éstas últimas no suben ni tampoco los impuestos. Pese a ello, recoge un plan de inversiones y actuaciones para realizar "en cada rincón de la provincia".

Durante su intervención, Carmen Yáñez ha precisado datos tales como la deuda pública a largo plazo o "viva" de la diputación de cero euros, o la deuda a proveedores, también de cero euros y con un periodo medio mensual de pago de seis días en octubre; mientras que los ingresos de las cuentas provinciales proceden de distintas vías como el sistema de financiación local por 236,3 millones o los recursos propios a través de distintas tasas e ingresos patrimoniales por 79,6 millones.

Al respecto, ha precisado que "se mejora la recaudación sin subir las tasas que tiene esta administración con respecto a los servicios que presta", como también ha destacado que la financiación afectada o ingresos procedentes de ayudas, convenios o subvenciones fundamentalmente de fondos europeos suman 30,7 millones a los que hay que añadir 4 millones más porque, antes del pleno, el diputado de Formación y Capacitación para el Empleo le ha trasladado que tienen la resolución provisional del proyecto Facer II.

El presupuesto se centra en tres ejes estratégicos, como son 'Gobierno corporativo y servicios públicos básicos' dotado con 96,8 millones y que se incrementa en un 7,5 por ciento, 'Vertebración territorial y lucha contra la despoblación' con 190,2 millones que son casi un 8 por ciento más, y 'Cohesión social' con 59,7 millones y un crecimiento del 8,3 por ciento.

Respecto a las áreas de gestión, Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio presenta 80,4 millones de euros; Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde 19,7 millones; Innovación y Administración Digital, 14,9 millones; Identidad Cultural, Deporte y Juventud, 28,4 millones; Bienestar Social y Cooperación Internacional, 9,5 millones; Igualdad, 2,8 millones; Formación y Capacitación para el Empleo, 16,6 millones; y Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, 13,4 millones.

Presidencia y Relaciones Institucionales incluye 10 millones o Cooperación Municipal y Atención a los alcaldes 5,4 millones, y, en el caso concreto del Capítulo de Personal, contempla 113,8 millones de euros y un aumento de 13 millones. A su vez, el Consorcio Promedio contará con un presupuesto de 61,4 millones; el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de 31,02 millones o el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) 38,6 millones.

Juan Antonio Barrios ha ahondado a continuación en una serie de partidas como los préstamos de anticipos reintegrables, dotados de 3,6 millones frente a los 6 millones de 2025 y los 7 millones de 2026; y en que aumentan "muy poco" las cuantías para las escuelas municipales de música o las universidades populares y no se corresponde con el aumento de gastos que asumen los ayuntamientos.

También considera que es "poquísimo" el dinero de la subvención para igualdad y violencia de género; "escasa" la inversión para conservación de carreteras; o que no es "suficiente" la cuantía para el convenio de la red de centros residenciales; y ha preguntado cómo se articulará el Plan de Empleo Local en el segundo semestre, al incluir 7,7 millones pero terminar el 30 de junio de 2027.

Yáñez ha replicado que "casualmente" habla de que incrementen todas las políticas que no competen ni a la administración local ni de la provincial por ende, como dependencia, centros residenciales o educación musical, y que son competencias "impropias"; y sobre el Plan de Empleo que se va a desarrollar hasta que finalice el actual y luego se decidirá su continuidad con cargo al remanente de tesorería.

Finalmente, Raquel del Puerto ha pedido a Barrios que deje de ser "tan demagogo" y de utilizar los datos "a su antojo de manera tan partidaria y partidista" y le ha tildado de "faltón" porque no es que no sepan gastar, sino que a los 'populares' les gustaría que fuese de otra forma, algo que "es normal" aunque en ese caso no tendría la misma repercusión para el beneficio de los pacenses.

"Le parecerá poco el incremento en igualdad, cooperación o en el ámbito social, pero a mí me parece más importante no realizar recortes en materia de igualdad y de cooperación internacional como sí ha hecho otra administración superior a esta", ha reafirmado, mientras que en cuanto a la ejecución, ve que vuelve al "partidismo", a la "demagogia" y al "populismo", y le ha pedido que diga una administración que ejecute al 100 por cien.

Al respecto, ha defendido que la pacense es una de las diputaciones con mayor ejecución del presupuesto, así como que estas cuentas se basan en la escucha y en las propuestas de los alcaldes, asociaciones, colectivos y ciudadanos y también de la oposición, pero en lo que se lleva de año el PP no ha hecho ninguna ni ha preguntado en las comisiones o plenos. Unos presupuestos que contribuirán a mejorar la vida de los vecinos y repercutirán de manera "positiva" en los municipios.