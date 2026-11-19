Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha iniciado este miércoles en la localidad pacense de Villanueva de la Serena el IV Seminario de Equipos Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias, un encuentro que reúne a profesionales del sector cooperativo extremeño con el objetivo de "actualizar conocimientos, analizar los desafíos que afrontan las cooperativas y reforzar la colaboración entre sus equipos técnicos".

El seminario, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura con la colaboración de Caja Rural de Extremadura, se desarrollará durante dos días, combinando sesiones formativas especializadas con actividades dirigidas a fomentar el trabajo en equipo y la creación de redes profesionales.

Con esta cuarta edición, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura continúa "apostando por la formación y la cooperación entre los profesionales que desempeñan funciones técnicas en las cooperativas de la región" y que desarrollan un papel esencial en el asesoramiento a los socios, la aplicación de la normativa, la mejora de los procesos productivos, la incorporación de innovaciones y la adaptación de las cooperativas a las nuevas demandas de los mercados.

"Los equipos técnicos son fundamentales para que nuestras cooperativas puedan afrontar los desafíos que plantea el sector agroalimentario", ha señalado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, durante la inauguración de este seminario, en el que ha destacado que su formación, conocimiento y cercanía a los socios "resultan esenciales para mejorar la competitividad de nuestras explotaciones y avanzar hacia un modelo cooperativo cada vez más sólido, innovador y preparado para el futuro",

Pacheco ha puesto en valor la red de profesionales de las cooperativas, que "presta atención y servicios a los socios y facilita que las necesidades de agricultores y ganaderos se tengan en cuenta en las decisiones de las entidades", una labor que, según ha dicho, contribuye a reforzar la capacidad de adaptación y la competitividad del sector ante un contexto cada vez más exigente.

El presidente de la agrupación ha agradecido la dedicación de los equipos técnicos y ha advertido de que el cooperativismo se encuentra ante un "cambio de época" que obliga a prepararse para nuevos escenarios, ha dicho.

"Tenemos que aprovechar mejor el conocimiento que ya existe en nuestras organizaciones, estrechar la colaboración entre cooperativas y crear sinergias que nos permitan ganar dimensión y avanzar hacia economías de escala", ha señalado Pacheco.

También ha resaltado que estos profesionales ayudan a consolidar el sentimiento de pertenencia al sector agroalimentario, por lo que ha apuntado su reto es "seguir construyendo cooperativas fieles a sus principios democráticos y, al mismo tiempo, capaces de generar rentabilidad para sus socios", añadió.

Junto al presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la inauguración institucional también ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Juan José García; el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, señala esta agrupación en nota de prensa.

Por su parte, el alcaldesa de Villanueva de la Serena ha destacado la importancia del cooperativismo agroalimentario para la economía, el empleo y el desarrollo del territorio.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha puesto en valor el papel de las cooperativas agroalimentarias como "motor económico y social del medio rural extremeño" y ha destacado la importancia de contar con equipos técnicos cualificados para mejorar su competitividad y capacidad de adaptación.

Finalmente, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Juan José García, ha resaltado la apuesta de la Administración regional por la digitalización del sector agrario y por la simplificación administrativa, con el objetivo de "facilitar el trabajo diario de agricultores, ganaderos y cooperativas".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de acompañar al sector en la aplicación práctica de la normativa y ha animado a los profesionales de las cooperativas a trasladar sus inquietudes a la Consejería para avanzar en soluciones adaptadas a sus necesidades.