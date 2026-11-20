Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura apuesta por menos burocracia en el sector, sostenibilidad "rentable" y equipos técnicos "más preparados".

De este modo lo ha puesto de manifiesto el IV Seminario de Equipos Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias, celebrado en Villanueva de la Serena, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.

El encuentro ha reunido a profesionales de las cooperativas extremeñas para actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar retos normativos, productivos y empresariales.

Tres cuestiones han marcado las jornadas. En concreto, simplificar la gestión administrativa, lograr que la sostenibilidad resulte "rentable" y reforzar la preparación y colaboración de los equipos técnicos.

El seminario ha puesto de relieve que las cooperativas necesitan seguir profesionalizándose y ampliar los servicios que ofrecen a agricultores y ganaderos.

Se trata, así, tanto de facilitar la gestión cotidiana de las explotaciones como de ayudar a responder a las obligaciones burocráticas de la Administración, indica en nota de prensa Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

La sesión sobre planes de abonado y registro de fertilizantes ha servido para abordar estas exigencias y la necesidad de simplificar procedimientos, evitar duplicidades y dotar a los equipos de herramientas que les permitan dedicar "más tiempo" al asesoramiento y a la mejora de las explotaciones.

Además, la ganadería extensiva como sumidero de carbono y la agricultura regenerativa han centrado parte de la primera jornada. Las intervenciones han destacado las posibilidades de reconocer el valor ambiental de estas producciones y diferenciarlas en el mercado.

Al mismo tiempo, el encuentro ha abordado asuntos como la importancia de la comunicación eficaz, la adquisición de técnicas de liderazgo y la apuesta por la viabilidad económica de las explotaciones agrarias de los socios cooperativistas de Extremadura, subrayando el hecho de que las cooperativas pueden facilitar iniciativas colectivas y contribuir a que el valor añadido llegue al productor.

De igual modo, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha puesto en valor la labor "esencial" de los técnicos, que trasladan las novedades normativas y productivas a las explotaciones, acompañan las decisiones diarias de sus socios, y contribuyen "directamente" a mejorar la rentabilidad y competitividad de las cooperativas.

Ante la "rapidez" de las transformaciones y las decisiones adoptadas en el ámbito europeo que "condicionan" la actividad agraria, contar con profesionales cualificados, actualizados y atentos a las necesidades del sector resulta "imprescindible", según el colectivo, que entiende que su trabajo permite que las cooperativas se adapten, mantengan la producción y sigan llevando alimentos a mercados de todo el mundo.

El seminario también ha reivindicado la colaboración entre técnicos y el intercambio de conocimiento como herramientas para encontrar soluciones comunes.

Las dinámicas sobre comunicación, liderazgo y confianza han reforzado la importancia de contar con equipos cohesionados y capaces de impulsar cambios.

La clausura que ha tenido lugar este jueves, día 19, ha puesto fin a dos días de reflexión y convivencia en los que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha reafirmado su "compromiso" con la formación continua y con los profesionales que prestan servicio a los socios cooperativistas.