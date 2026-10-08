Cinebeat proyectará este jueves el documental "Canciller, el Templo del Rock" y celebrará su concierto inaugural en el Pórtico del Foro

Cinebeat afronta este jueves 8 de octubre una de las jornadas más especiales de su tercera edición con dos propuestas que resumen buena parte de la filosofía del festival: memoria musical, cine y música en directo en espacios singulares de Mérida.

La programación comenzará a las 18:00 horas en Fundación Caja Badajoz con ‘Canciller, el templo del rock’, una actividad dedicada a recuperar la historia de una de las salas fundamentales para entender el rock y el heavy metal en España durante las décadas de los 80 y 90.

A las 18:00 horas se inaugurará una exposición dedicada a la Sala Canciller, mientras que a las 18:30 horas se proyectará el documental ‘Canciller, el templo del rock’, un recorrido por la historia de un espacio por el que pasaron centenares de bandas nacionales e internacionales y que llegó a convertirse en uno de los grandes templos de la música en directo del país.

Tras la proyección, a las 20:00 horas, tendrá lugar una charla-coloquio con algunos de sus principales protagonistas: Juan Antonio Rodríguez García, presidente y socio fundador del Grupo Canciller Barrabás; Vicente Martín Terán, director de la película; Julio Castejón Sánchez, fundador y líder de Asfalto; Manuel Gómez Martín, antiguo pinchadiscos de Canciller; y Sócrates Pérez Rodríguez, socio y gerente del Grupo Canciller Barrabás.

La jornada continuará a las 21:30 horas en el Pórtico del Foro, donde Cinebeat celebrará su Concierto Inaugural con la Banda de Música de Mérida, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

El conjunto emeritense ofrecerá un espectáculo especialmente concebido para Cinebeat con un repertorio centrado en grandes bandas sonoras de la historia del cine, trasladando la música de la gran pantalla a uno de los espacios patrimoniales más espectaculares del centro de Mérida.

Con esta doble propuesta, Cinebeat abre definitivamente sus jornadas centrales, que durante los próximos días llevarán cine, conciertos y actividades culturales a numerosos espacios de la ciudad, combinando patrimonio, música en directo y cultura cinematográfica.

Fundación Caja Badajoz – ‘Canciller, el templo del rock’

18:00 h. Exposición sobre la Sala Canciller

18:30 h. Proyección del documental

20:00 h. Charla-coloquio

Pórtico del Foro – Concierto Inaugural Cinebeat

21:30 h. Banda de Música de Mérida

Repertorio dedicado a grandes bandas sonoras del cine.