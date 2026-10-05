VIVIENDA

Centenares de personas protagonizaban este fin de semana diversas protestas por la vivienda en Cáceres y Badajoz

El sábado frente a la sede del PP en Cáceres, cacerolada y ayer domingo en Badajoz manifestación por una vivienda digna.

Redacción

Extremadura |

Centenares de personas protagonizaban este fin de semana diversas protestas por la vivienda en Cáceres y Badajoz
Centenares de personas protagonizaban este fin de semana diversas protestas por la vivienda en Cáceres y Badajoz | Plataforma Stop Alquiler Abusivo Cáceres

En torno a medio millar de personas desafiaban ayer domingo a la lluvia y asistían en Badajoz a la manifestación convocada por una vivienda digna, en la que se ha querido poner sobre la mesa que la problemática de la dificultad de acceso a una vivienda "es un problema que también sufren los extremeños", especialmente los jóvenes.

Mientras, que este sábado entre las 700 y el millar personas protagonizaron una cacerolada frente a la sede del PP en la ciudad de Cáceres por votar junto a Junts la derogación de los Decretos sobre vivienda.

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