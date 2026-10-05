Centenares de personas protagonizaban este fin de semana diversas protestas por la vivienda en Cáceres y Badajoz

En torno a medio millar de personas desafiaban ayer domingo a la lluvia y asistían en Badajoz a la manifestación convocada por una vivienda digna, en la que se ha querido poner sobre la mesa que la problemática de la dificultad de acceso a una vivienda "es un problema que también sufren los extremeños", especialmente los jóvenes.

Mientras, que este sábado entre las 700 y el millar personas protagonizaron una cacerolada frente a la sede del PP en la ciudad de Cáceres por votar junto a Junts la derogación de los Decretos sobre vivienda.