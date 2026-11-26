La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha condenado en este 25N la violencia machista hacia las mujeres, y ha lamentado la "cuestión negacionista" en las políticas de las derechas en esta materia que, según ha criticado, lo que están haciendo es "invisibilizar" a las féminas y niños asesinados por dicha "lacra social".

Tras defender, así, que la violencia de género es una cuestión "estructural" que "afecta a todos los ámbitos", incluido el laboral, ha reivindicado la necesidad de seguir firmando planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, así como de seguir trabajando la prevención y sensibilización en los entornos de trabajo.

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida con motivo de una concentración y acto celebrados por el sindicato ante su sede con motivo del 25N, y dentro del cual ha abogado por el desarrollo del pacto estatal contra la violencia de género, a la vez que estas políticas se vean acompañadas también por mayores medidas y recursos desde las comunidades autónomas "para garantizar que no haya más muertes por víctimas de violencia de género".

"Desde luego desde Comisiones Obreras no vamos a dar ni un paso atrás con estas políticas de derechas y ultraderechas que lo único que están haciendo es retroceder y coartar derechos en una cuestión tan importante como es las muertes de las mujeres por violencia de género", ha espetado.

Así, tras recordar que todos los años se vienen repitiendo el mismo mensaje contra las violencias machistas hacia la mujer, ha defendido la necesidad de "poner más dinero encima de la mesa" por parte del Ejecutivo extremeño en materia de prevención y sensibilización, para acompañar así las medidas que desde el Gobierno central se impulsan.

"La Junta debe poner más recursos y más dinero, aparte del dinero que viene de ese pacto del Gobierno, evidentemente tiene que poner más dinero encima de la mesa", ha espetado la responsable de CCOO, quien ha alertado de las políticas "regresivas" que, según indica, pueden impulsar PP y Vox.