Un total de veintinueve personas con discapacidad de la provincia de Cáceres han participado en las formaciones integradas en el proyecto Iladis de Cocemfe Cáceres, de las cuales nueve han realizado la formación del curso 'Operaciones y atención al cliente en comercio minorista y grandes superficies'.

Este curso ha constado de una parte teórica de 150 horas, que se han impartido en la residencia Diego Muñoz Torrero de Cáceres, y de 120 horas prácticas no laborales en las empresas Leroy Merlin, Provecaex e Ilunion Contact Center. De los nueve participantes, cuatro de ellos han conseguido incorporarse al mundo laboral.

Además, se han realizado tres talleres a lo largo del desarrollo del proyecto, a través de los cuales veinte personas con discapacidad se han formado en competencias digitales para mejorar su empleabilidad, adquiriendo competencias en la realización de su currículum, certificado digital, acceso a portales de empleo y gestión de diferentes trámites administrativos.

La clausura del curso ha tenido lugar en el salón de actos de la sede de Cocemfe Cáceres, con la participación del gerente de Cocemfe en Cáceres, Paulino Collado; la gerente territorial del Sepad, Arantxa Sánchez; la director de la ONCE en Cáceres, María Isabel Góngora; la jefa de Servicio del Sexpe, Marina Pacheco y Emilio Borrega como concejal de Empleo Ayuntamiento de Cáceres.

Con este proyecto, presentado a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), se consiguió atender a noventa y cuatro usuarios y se prospectaron cuarenta y dos empresas, de las cuales dieciséis han mostrado interés en colaborar con el proyecto Iladis.

Este proyecto forma parte del Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), financiado por la Fundación ONCE y el Sepad. La confederación gestiona esta subvención para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso.

La entidad Cocemfe Cáceres es una organización no gubernamental constituida en 1983. Está conformada por la unión de catorce asociaciones que se encuentran repartidas por toda la provincia de Cáceres. Declarada entidad de carácter social, representa a las personas con discapacidad física y/o orgánica.

El fin primordial que persigue es que la discapacidad deje de ser un obstáculo para la plena inclusión a través de la participación social, integración laboral y normalización de la imagen del colectivo en la comunidad.