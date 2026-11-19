Caja Rural de Extremadura ha firmado tres nuevos convenios de colaboración con la Federación Deportiva de Tenis, la Federación Deportiva de Luchas Olímpicas y el Cáceres Ciudad de Baloncesto (Cáceres Basket).

Con estos acuerdos, la entidad financiera extremeña mantiene su "apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo social", respaldando el trabajo que realizan clubes y federaciones para fomentar la práctica deportiva y facilitar el acceso a diferentes disciplinas entre la población.

La colaboración con las federaciones de Tenis y Luchas Olímpicas permitirá seguir apoyando la actividad de estas disciplinas en Extremadura, contribuyendo al trabajo que desarrollan en la formación de deportistas, la promoción de sus respectivas modalidades y el impulso de la participación en competiciones y actividades deportivas.

Por su parte, el convenio con el Cáceres Ciudad de Baloncesto (Cáceres Basket) refuerza el respaldo de Caja Rural de Extremadura al baloncesto y a las entidades deportivas que trabajan para consolidar su presencia en la región, favoreciendo la continuidad de proyectos vinculados a esta disciplina, señala la entidad en nota de prensa.

Finalmente, Caja Rural de Extremadura ha destacado la "importancia de mantener una relación cercana con el tejido deportivo regional y de contribuir a que clubes y federaciones puedan continuar desarrollando su actividad", ya que a su juicio, el deporte desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal, especialmente entre los más jóvenes.