La ciudad de Cáceres recibe este lunes, 23 de noviembre, la visita del comité de expertos encargado de evaluar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 que tendrán que comprobar que lo recogido en el 'bid book' registrado con el proyecto cacereño se corresponde con la realidad.

Así, una delegación de tres personas --una en representación del Ministerio de Cultura y dos de la Comisión Europea-- visitarán varias infraestructuras culturales de la ciudad, con una participación muy activa del sector cultural y con una agenda que será pública y un encuentro con las instituciones que conforman el Consorcio Cáceres 2031 (Junta de Extremadura, Ayuntamiento y las diputaciones de Cáceres y Badajoz).

Así lo adelantó el alcalde Rafael Mateos a principios de noviembre tras registrar el proyecto cacereño, denominado Transcultura, con el que la ciudad quiere hacerse con la capitalidad cultural, a la que optan también Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

"Una parte muy importante de la agenda de los evaluadores va a ser con el sector cultural en la que no vamos a participar las instituciones... porque ellos vienen a conocer la ciudad, vienen a conocer las infraestructuras, a conocer el tejido cultural y a comprobar que toda la documentación, todos los proyectos que se han presentado son reales, son tangibles y están en la ciudad", apuntó Mateos.

Tras la visita de los expertos, la siguiente fecha marcada en la agenda de Cáceres 2031 es el miércoles 30 de noviembre, cuando una delegación cacereña se trasladará al Ministerio de Cultura a Madrid para defender el proyecto ante un jurado internacional compuesto por diez expertos.

Y el jueves 3 de diciembre, el jurado ofrecerá una rueda de prensa en el Museo Arqueológico Nacional para desvelar el nombre de la ciudad española que ostentará el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Cabe recordar que la ciudad española designada compartirá el título con la localidad de Victoria, en la isla de Gozo en Malta, que ya ha sido elegida.

"Vamos a defender nuestro proyecto con sencillez pero con máxima profesionalidad, con el respeto que el proceso y las rivales merecen pero, sobre todo, lo vamos a hacer con optimismo y con confianza en que tenemos el mejor proyecto", subrayó Mateos.

Cabe recordar que el 'bid book' recoge la propuesta artística y cultural, el modelo de participación, la dimensión europea, los objetivos de legado y la planificación económica con los que la ciudad afronta la fase final del proceso de selección, pero no se han desvelado acciones concretas por mantener la confidencialidad ante las otras tres ciudades rivales.

Sí se sabe que el proyecto 'Transcultura' se presenta como un método de acción que conecta territorio, patrimonio y comunidad para generar un impacto cultural sostenible y contribuir a dar respuesta a los desafíos contemporáneos de Europa. Escuchar a la ciudadanía y al territorio, conectar mediante alianzas y transformar a través de la cultura son las bases del proyecto.

La programación artística y cultural se organiza en más de 60 proyectos, distribuidos en 12 programas y tres ejes temáticos, Tierra, Camino y Encuentro. En el apartado de participación, capacitación y legado, el libro contempla más de 200 proyectos participativos creados en colaboración con comunidades locales y europeas, una red de 15 laboratorios de capacitación cultural distribuidos por Extremadura y la formación de 1.200 agentes culturales, mediadores y gestores en competencias europeas.

Entre sus objetivos a largo plazo figuran un modelo de gobernanza cultural que pueda servir de referencia a otras ciudades medianas y una plataforma permanente de cooperación entre Extremadura y Europa. La candidatura plantea así que el trabajo desarrollado tenga continuidad más allá de 2031.

Su desarrollo se apoya en cinco ámbitos: gobernanza compartida, capacidad cultural, comunidad cultural, capacidad transformadora y contribución europea. Con ellos, la candidatura vincula la creación artística con la participación social, la capacitación del sector y la cooperación internacional.

En el dossier, además del programa artístico y cultural se recoge el presupuesto total para el periodo 2016-2032 que asciende a 65,7 millones de euros, de los que el 48% se concentra en actividades y el resto en infraestructuras e inversiones.