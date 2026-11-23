La primera campaña de esterilización e identificación felina a precios reducidos en Extremadura se amplía hasta el 30 de noviembre debido a la alta demanda, según la Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntariado de Protección Animal (ProAnimalEx) que impulsa esta iniciativa junto con varias clínicas veterinarias colaboradoras.

Más de 200 gatos han sido ya esterilizados a través de la campaña, cuyo principal objetivo es reducir el número de abandonos de camadas no deseadas, fomentar la tenencia responsable de estos animales mediante la identificación con microchip (obligatoria desde 2023) y acercar la figura del profesional de clínica veterinaria para garantizar su salud y cuidado.

La campaña, cuya finalización estaba prevista para el 15 de noviembre, amplía sus fechas hasta final de mes por la alta demanda registrada en los últimos días de esta.

Permanecerá activa hasta el 30 de noviembre en clínicas de Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Trujillo, en la provincia de Cáceres, y Puebla de Sancho Pérez, en la provincia de Badajoz.

ProAnimalEx, en colaboración con la Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz, ha elaborado un documento explicativo sobre las dudas más frecuentes con respecto a la identificación y esterilización en gatos, a libre disposición del público en las clínicas veterinarias colaboradoras.