Alerta naranja activa por calor en toda Extremadura para este martes 7 de julio, salvo en el Sur de Badajoz que será amarilla

Este martes, día de San Fermín, toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz continuará bajo aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de entre 40 y 42 grados. El Sur Pacense estará en aviso amarillo. Con estas alertas activas desde la 1 del mediodía a las 9 de la noche.

Ya ayer lunes la localidad cacereña de Serradilla registró la temperatura más alta de España, con un valor de 43,5 grados centígrados. Además, otros seis municipios extremeños se han colado entre las diez temperaturas más elevadas, según datos de la Aemet. Estos fueron por encima de los 42 grados, Madrigal de la Vera, Badajoz, Torrecilla de los Ángeles, Zarza la Mayor y Alburquerque y Guijo de Granadilla que marcó los 41,9 grados en la jornada de ayer.