El Aeropuerto de Badajoz bate su récord histórico de viajeros en septiembre con más de 11.000 pasajeros

El Aeropuerto de Badajoz ha registrado durante el mes de septiembre un total de 11.046 pasajeros, la cifra más alta alcanzada en un solo mes, consolidando así la tendencia de crecimiento que viene experimentando la infraestructura aeroportuaria extremeña.

Este dato supone un incremento del 22 por ciento respecto a septiembre de 2025, con 1.993 viajeros más que hace un año, y un crecimiento del 12 por ciento respecto al pasado mes de agosto, al sumar 1.210 pasajeros adicionales. Durante septiembre se contabilizaron 429 operaciones aéreas.

El balance acumulado de los nueve primeros meses de 2026 confirma igualmente el buen momento que atraviesa el aeropuerto, con 89.170 pasajeros, lo que representa un aumento del 14,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Si se analizan los datos de los últimos doce meses, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el aeropuerto ha alcanzado los 118.484 viajeros, un 18,3 por ciento más que en el periodo precedente, manteniendo una senda de crecimiento sostenida y consolidada.

Tras conocerse estos datos, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado que "son cifras que evidencian el potencial de esta infraestructura y la importancia que tiene para Extremadura".

Sin embargo, el consejero ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno central ante las necesidades que continúa presentando la instalación aeroportuaria.

"Lo que no se entiende es que mientras el aeropuerto registra más pasajeros, más operaciones y mejores resultados que nunca, el Gobierno de España siga sin atender las demandas que venimos planteando desde hace años", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Extremadura lleva tiempo reclamando actuaciones prioritarias como la instalación de un sistema antiniebla, una infraestructura que contribuiría a mejorar la operatividad del aeropuerto y minimizar incidencias como las registradas recientemente.

"Lo ocurrido ayer, con un vuelo desviado y otro cancelado por las condiciones meteorológicas, pone de manifiesto que las inversiones son necesarias y urgentes. Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo y, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin dar respuesta", ha señalado.

Ramírez ha considerado además "inconcebible" que, con los datos históricos de crecimiento que está alcanzando el aeropuerto pacense, las inversiones previstas por AENA no contemplen las necesidades de una infraestructura que resulta esencial para el desarrollo de la comunidad autónoma.

"Los extremeños no pedimos privilegios. Pedimos igualdad y justicia. Queremos que se atiendan unas necesidades que son razonables y que responden a una demanda real de los ciudadanos", ha añadido.