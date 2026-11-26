El anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de dar 15 días a los propietarios de viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, para que procedan a derribarlas ha vuelto a encender las alarmas sobre el futuro de las casas situadas en los poblados marítimos tradicionales. El Partido Popular advierte de que esta situación podría afectar también a otros municipios del litoral valenciano, especialmente a las localidades costeras de la provincia de Castellón, donde existen viviendas que podrían encontrarse en una situación similar.

Los vecinos afectados de Guardamar han recibido notificaciones en las que se les comunica que deben demoler sus propias casas en un plazo de 15 días. Si no lo hacen, será la Administración la que se encargue de ejecutar los derribos y posteriormente reclame a los propietarios el coste de los trabajos. Una situación que ha vuelto a poner de manifiesto la incertidumbre que existe sobre la continuidad de algunos núcleos de viviendas tradicionales junto al mar.

El diputado autonómico del PP, alcalde de Moncofa y ponente de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, Wences Alós Valls, ha advertido de que lo ocurrido en Guardamar puede servir de precedente para otros puntos de la costa. Entre los municipios que podrían verse afectados por esta situación se encuentran Moncofa, Nules, Cabanes y Oropesa, en la provincia de Castellón, además de Dénia.

La preocupación llega después de que el Tribunal Constitucional anulara parcialmente, el pasado 20 de octubre, varios artículos de la Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esta norma, aprobada por Les Corts, pretendía proteger determinados poblados marítimos tradicionales por su valor histórico, cultural y etnológico.

En concreto, la ley buscaba reconocer las características especiales de estos núcleos de viviendas, muchos de ellos construidos hace décadas y vinculados a la actividad pesquera y a la vida tradicional junto al mar. Su objetivo era evitar que estas casas pudieran desaparecer como consecuencia de la aplicación de la normativa estatal de costas.

Sin embargo, el Gobierno central recurrió varios apartados de la ley ante el Constitucional y el tribunal ha considerado que parte de esa protección no se ajusta a la Constitución. De esta forma, los poblados afectados pierden una de las herramientas legales que la normativa valenciana había previsto para defender su conservación.

La sentencia incluye, además, el voto particular de tres magistrados, que discrepan de la decisión de la mayoría. Estos jueces consideran que el recurso del Gobierno debería haberse rechazado y que la ley valenciana podía haberse interpretado de una manera compatible con la Constitución.

A este conflicto se suma la falta de avances en la modificación de la Ley de Costas estatal. El Partido Popular denuncia que la iniciativa parlamentaria que busca cambiar esta normativa para facilitar la conservación de los poblados marítimos tradicionales lleva 1.000 días sin avanzar.

Según Wences Alós Valls, durante este tiempo se han sucedido las ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, lo que ha impedido que la propuesta continúe su tramitación parlamentaria y pueda debatirse su contenido.

La reforma pretende encontrar una solución legal para los núcleos históricos situados junto al mar y evitar que sus propietarios se enfrenten a la demolición de sus viviendas sin que exista una alternativa que permita conservar estos asentamientos tradicionales.

Frente a esta situación, el Partido Popular plantea modificar la legislación estatal mediante la aprobación de una nueva Ley de Costas. La formación defiende que esta normativa debe ofrecer mayor seguridad a los propietarios de viviendas, a los negocios situados en primera línea de mar y a los titulares de concesiones administrativas.