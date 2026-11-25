La Asociación para la puesta en valor de la calidad de la Clemenules de la comarca de la Plana ha celebrado hoy el primer corte de la Clemenules con sello de origen y calidad de la campaña citrícola 2026/2027. El acto ha tenido lugar en un huerto ubicado en el término municipal de Nules y ha reunido a representantes de diferentes entidades e instituciones vinculadas al sector agrario.

La jornada ha servido para dar visibilidad a la Marca Geográfica de Calidad de la Clemenules de la Plana, denominada Nuleta, y que desde hace tres temporadas forma parte de la campaña citrícola.

Esta iniciativa nació en 2023 con el objetivo de conseguir un precio justo para los productores de Clemenules de la comarca y poner en valor la calidad y el origen de esta variedad. Para ello, cuenta con la colaboración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cítricos Valencianos, ofreciendo un doble sello de garantía y calidad.

El encuentro también ha permitido abordar la situación actual del sector agrario y destacar la importancia de impulsar la promoción y el reconocimiento de este distintivo para garantizar el futuro de la citricultura en la comarca de la Plana.

Asimismo, durante el acto se ha dado a conocer que se está trabajando para conseguir la Denominación de Origen de la Clemenules de la Plana, un paso que supondría un nuevo avance en la protección y diferenciación de este producto.

La Asociación para la puesta en valor de la calidad de la Clemenules de la comarca de la Plana se constituyó formalmente en 2021 y está integrada por los ayuntamientos de Almassora, Moncofa, Betxí, Burriana, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Nules, Vila-real, Artana, Castelló, Onda, les Alqueries y la Llosa.

También forman parte de esta entidad la Asociación de Pozos, el Sindicato de Riegos del Mijares, diversas cooperativas agrícolas y de servicios, comercios citrícolas y cooperativas de exportación de la provincia de Castellón.

Todas estas entidades trabajan conjuntamente para consolidar la Marca Geográfica de Calidad de la Clemenules de la Plana, reforzar su prestigio y garantizar el reconocimiento de una variedad emblemática para la economía y la identidad agrícola de la comarca.