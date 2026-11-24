VILATEA, Associació Autisme Vila-real, ha puesto en marcha el proyecto 'Comedores escolares para todos', una iniciativa destinada a mejorar la accesibilidad, la comunicación y la participación del alumnado autista y neurodivergente en los comedores escolares y los espacios de patio de los centros educativos de Vila-real.

El proyecto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real en el marco del convenio con la asociación, contempla formación especializada para el personal de los servicios de comedor, la elaboración de materiales prácticos y la incorporación de paneles de comunicación en los comedores de once colegios de la ciudad.

La iniciativa ha comenzado con las primeras sesiones formativas, que durante el mes de noviembre llegarán a un total de 80 monitores y monitoras de los servicios de comedor de once centros educativos y empresas del sector. Las sesiones se desarrollan los lunes, de 9.30 a 11.00 horas, en la sede de VILATEA, situada en la calle València, número 10, bajo izquierda.

La formación aborda las principales barreras que pueden encontrar los niños y niñas autistas en estos entornos y proporciona estrategias para anticipar actividades, facilitar la comunicación, respetar las necesidades sensoriales y alimentarias y favorecer su autonomía. También incluye pautas para prevenir y acompañar situaciones de desregulación, así como recursos para facilitar la participación en los juegos y las relaciones con sus iguales.

Uno de los elementos centrales del proyecto son los paneles de comunicación, elaborados con pictogramas y palabras de uso cotidiano. Estas herramientas permiten al alumnado expresar necesidades, pedir ayuda, elegir, rechazar propuestas, comunicar emociones o indicar que necesita una pausa. Su utilización también forma parte de la formación del personal de comedor, con el objetivo de integrarlos de manera natural en las interacciones diarias.

El programa incluye, además, la guía de buenas prácticas, concebida como material de consulta para los profesionales. El documento reúne orientaciones para los espacios de comedor y patio, materiales visuales, propuestas de juego, pautas de comunicación aumentativa y alternativa y registros para evaluar y revisar los apoyos ofrecidos al alumnado.

Para desarrollar estos materiales, VILATEA ha contado con la colaboración de cuatro docentes de Vila-real. María Cerezuela Castello, maestra de Audición y Lenguaje del CEIP Pío XII, se ha encargado de elaborar el panel de comunicación. Por su parte, la guía de buenas prácticas se ha desarrollado junto a María Lloret Domínguez, maestra de Pedagogía Terapéutica; Sandra Menero Alcáraz, maestra de Audición y Lenguaje; y M. Ángel Campos Benítez, maestro de Educación Física, los tres del CEIP Botànic Calduch.

Con esta iniciativa, VILATEA pretende extender la inclusión más allá de las aulas y contribuir a que los comedores y patios escolares sean espacios accesibles, seguros y respetuosos con la diversidad, en los que todo el alumnado pueda comunicarse, desarrollar su autonomía y participar en igualdad de oportunidades.