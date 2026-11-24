Vila-real iniciará mañana miércoles 25 de noviembre las obras correspondientes al proyecto de supresión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vora Riu, una actuación que cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros y que permitirá integrar el tratamiento de las aguas residuales del municipio en dos instalaciones mancomunadas.

El proyecto contempla trasladar el tratamiento de las aguas residuales a las plantas compartidas por Betxí, Onda, les Alqueries y Vila-real, por un lado, y a la de Almassora, que pasará a ser también mancomunada con Vila-real. De esta manera, la actual depuradora Vora Riu dejará de funcionar como instalación de tratamiento y se convertirá en una estación de bombeo.

Desde este punto, las aguas residuales se conducirán hasta la planta de Almassora mediante una infraestructura que incluirá un sifón subterráneo para atravesar el río Mijares. El segundo ramal conectará con la depuradora mancomunada situada en el entorno de Porcelanosa y discurrirá por la avenida de Europa, la rotonda del Rotary, la avenida Bélgica y el camí les Voltes.

La actuación es fruto de la coordinación entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Generalitat Valenciana y pretende dar una solución definitiva a las limitaciones de la actual depuradora, construida en 1978 y obsoleta desde el punto de vista tecnológico. Su proximidad a la zona urbana también ha generado molestias al vecindario, principalmente por los malos olores.

Asimismo, la nueva configuración del sistema de saneamiento permitirá mejorar la capacidad de la red y evitar problemas registrados en distintos puntos de la localidad, donde algunas canalizaciones han llegado a superar su capacidad, provocando reventones y otras incidencias.

El inicio de las obras tendrá consecuencias sobre la circulación, especialmente en la avenida de Europa, donde será necesario abrir zanjas para instalar las nuevas conducciones. En concreto, quedarán cortados los dos carriles en sentido norte y se habilitará un carril para cada sentido de circulación en los dos carriles restantes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución, planificar los desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible. Entre las opciones propuestas se encuentran la ronda de circunvalación por las avenidas Bélgica o Alemania y la calle Constitución.

También se solicita a los conductores que respeten la señalización provisional y sigan las indicaciones de los servicios responsables de la regulación del tráfico.

Los trabajos se ejecutarán siguiendo criterios técnicos relacionados con los flujos y las dinámicas de circulación de las aguas residuales, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las conexiones y mantener la normalidad del servicio de saneamiento durante toda la intervención. Las dos depuradoras receptoras cuentan con capacidad suficiente para asumir el volumen de aguas residuales que dejará de tratar Vora Riu.