La Fundació Caixa Rural Vila-real ha presentado una nueva edición de su tradicional Calendario Solidario, una iniciativa que combina cultura y compromiso social. La edición de 2027 estará dedicada al compositor vila-realense Francesc Tàrrega, con motivo del 175º aniversario de su nacimiento (1852-2027), y destinará íntegramente los fondos recaudados al proyecto AquaCAT del Club Tritons Vila-real, dirigido a niños y niñas de entre 2 y 6 años.

El calendario, que podrá adquirirse por un donativo de 3 euros, propone un recorrido por la vida y el legado musical de Tàrrega mediante ilustraciones, efemérides y contenidos interactivos. La publicación busca acercar la figura del compositor a la ciudadanía y contribuir a preservar su legado cultural, al tiempo que apoya una iniciativa social centrada en la inclusión.

La edición cuenta con los textos y las efemérides elaborados por el músico, docente y compositor Borja Muñoz, fruto de un amplio trabajo de investigación. Las ilustraciones son obra de Carlos Chiva, autor de un auca sobre la vida de Tàrrega que recoge de forma visual y didáctica los principales acontecimientos de su trayectoria.

Además, el calendario incorpora códigos QR que permiten escuchar diferentes composiciones de Tàrrega. También incluye grabaciones especiales realizadas por escolares de Vila-real, con letras de Borja Muñoz y la colaboración del Seminario de Maestros de Música.

La recaudación se destinará al Club Tritons Vila-real, entidad fundada en 2018 que trabaja para fomentar la inclusión y la autonomía de las personas con diversidad funcional a través de la natación.

En concreto, los fondos servirán para impulsar AquaCAT, un proyecto reconocido en los premios Generant Valors que ofrece actividades acuáticas adaptadas a niños y niñas de entre 2 y 6 años, con el acompañamiento de profesionales especializados.

La aportación permitirá financiar sesiones de piscina y los recursos profesionales necesarios para garantizar que los menores puedan disfrutar de la actividad acuática en condiciones adaptadas a sus necesidades, favoreciendo su desarrollo y ofreciendo también apoyo a sus familias.

El Calendario Solidario 2027 estará disponible a partir del lunes 23 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la entrega de los lotes de Navidad a las personas que tienen domiciliada su pensión en Caixa Rural Vila-real. Los ejemplares podrán conseguirse mediante un donativo de 3 euros en las oficinas de Caixa Rural Vila-real, en el punto de entrega de los lotes navideños, situado en la plaza de la Vila, número 1, y en la Cooperativa.