Las calles del núcleo histórico de Almassora volverán a trasladarse a la época medieval con una nueva edición de la Fira de Sant Andreu, una de las citas más destacadas del calendario cultural del municipio. Del 27 al 29 de noviembre, la Vila se convertirá en un gran mercado medieval que reunirá propuestas de artesanía, gastronomía, música, espectáculos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El mercado abrirá sus puertas el viernes 27 de noviembre a las 18.00 horas y ofrecerá durante todo el fin de semana cerca de 80 actividades. La iniciativa permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de la historia y las tradiciones en un entorno patrimonial singular, al tiempo que contribuirá a dinamizar el centro histórico y favorecer la actividad comercial y hostelera de la zona.

La feria contará con numerosos puestos de artesanía y productos tradicionales, además de una zona de restauración y tabernas. La programación incluirá pasacalles musicales, animación teatral, personajes fantásticos como Los Orkos, cuentacuentos y exhibiciones de aves rapaces con vuelos en directo.

Entre las propuestas más destacadas figuran las demostraciones de antiguos oficios y técnicas artesanales. El público podrá conocer de cerca la técnica Rakú, un método de cocción cerámica que permite obtener piezas con acabados y texturas singulares mediante un proceso de choque térmico. También se realizarán exhibiciones de pintura artesanal sobre cerámica, elaboración de resina, fabricación de cencerros y trillos, confección de botas artesanales, destilación con alambique y talla de madera.

El Museo Municipal también participará en la programación con visitas guiadas para adultos y talleres didácticos destinados a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Además, acogerá charlas explicativas sobre los cátaros, que permitirán conocer mejor la historia de esta comunidad medieval.

La programación reservará un espacio especial para el público infantil, con una zona de ocio que contará con ludoteca, tiovivo, noria y talleres creativos. A estas propuestas se sumarán exposiciones temáticas sobre los cátaros y los animales de granja, así como paseos de ocas.

La animación continuará durante la noche con pasacalles y espectáculos de gran formato. Entre ellos destaca The Dragons, una propuesta que llenará de luz y fantasía las calles de la Vila y pondrá el broche final a un fin de semana dedicado a la historia, la cultura y el entretenimiento familiar.