El Teatro Mónaco de Onda acogerá el próximo sábado 12 de diciembre, a las 19.30 horas, el concierto de la cantante canaria Ana Guerra, que llegará al municipio con su gira Hilo Rojo y actuará acompañada por la Orquesta de la Sociedad Artístico Musical Vila d'Onda.

La artista, conocida por su paso como finalista de Operación Triunfo, ofrecerá una actuación especial en la que su repertorio se combinará con los arreglos musicales de la orquesta ondense, en una cita que unirá música y solidaridad.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros, cuya recaudación será a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer. Podrán adquirirse a partir de mañana, martes 17 de noviembre, en la Sede de la Asociación Castellón Contra el Cáncer de Onda, Plaza España nº21, entresuelo.