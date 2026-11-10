Burriana incorpora un robot para automatizar la dispensación de medicamentos en centros sociosanitarios

La Conselleria de Sanidad ha incorporado un sistema robotizado de dispensación de medicamentos en la unidad de farmacia sociosanitaria del Departamento de Salud de la Plana, ubicada en la Residencia de Personas Mayores Dependientes y Hospital de Día de Burriana.

El nuevo equipamiento, dotado de tecnología de última generación y software asistido por inteligencia artificial, permite automatizar la preparación, el almacenamiento y la distribución de la medicación, además de reforzar la seguridad y la trazabilidad de los tratamientos.

La instalación ha supuesto una inversión de 325.000 euros y beneficiará a un total de 420 residentes de los centros vinculados a la unidad de farmacia de Burriana: Alto Palancia de Segorbe, Virgen de Gracia de Vila-real y la residencia de personas con discapacidad psíquica de Vila-real.

Esta incorporación forma parte del modelo de farmacia sociosanitaria de la Comunitat Valenciana, que integra los servicios de Farmacia Hospitalaria con los centros residenciales. El sistema no solo permite gestionar la dispensación de medicamentos en dosis personalizadas, sino que también facilita la revisión de los tratamientos, la detección de posibles interacciones y duplicidades y el seguimiento farmacoterapéutico de los residentes.

Con esta tecnología, Sanidad busca mejorar la atención farmacéutica de las personas mayores y dependientes y reforzar la coordinación entre los profesionales sanitarios y los equipos asistenciales de los centros residenciales.