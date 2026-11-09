Nules impulsa un proyecto para recuperar parcelas agrícolas abandonadas.

El Ayuntamiento de Nules ha puesto en marcha Nules Participa, un nuevo programa destinado a fomentar la participación ciudadana y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del municipio, con especial atención al sector agrario y a la recuperación de parcelas agrícolas abandonadas.

La iniciativa nace con el objetivo de crear espacios de colaboración entre el consistorio, los vecinos, los agricultores y los diferentes agentes económicos y sociales de la localidad. A través de este proyecto, se pretende conocer las necesidades de la población, identificar los principales retos del municipio y recoger propuestas que permitan definir futuras actuaciones.

Para ello, Nules Participa desarrollará un proceso participativo que combinará encuestas, jornadas, mesas sectoriales y actividades formativas. Estas acciones permitirán conocer de primera mano las inquietudes y propuestas de los distintos colectivos, además de favorecer su implicación en la toma de decisiones sobre cuestiones de interés local.

Uno de los principales ámbitos de actuación será la agricultura, un sector estratégico para Nules. Entre las líneas de trabajo previstas destaca el impulso de medidas que favorezcan la recuperación y puesta en valor de parcelas agrícolas actualmente abandonadas, con el propósito de contribuir al aprovechamiento del suelo agrícola y al fortalecimiento de la actividad agraria.

En este contexto, el Ayuntamiento ha abierto una encuesta dirigida a la ciudadanía para recoger información, necesidades y propuestas relacionadas con esta cuestión. El formulario estará disponible hasta el próximo 17 de noviembre.

Con Nules Participa, el consistorio busca establecer una herramienta estable de participación que permita a la población aportar ideas e intervenir en la definición de proyectos y actuaciones que respondan a las necesidades del municipio.