Onda se convierte en Capital Cultural Valenciana 2026 tras liderar la valoración del jurado

Onda ha sido designada Capital Cultural Valenciana 2026 en la categoría de municipios de más de 5.000 habitantes, tras obtener la máxima puntuación en el concurso convocado por la Generalitat Valenciana. El reconocimiento pone en valor la trayectoria cultural de la ciudad, su patrimonio milenario, la amplia red de espacios dedicados a la cultura y la actividad de su tejido asociativo.

La distinción reconoce el compromiso del municipio con la promoción y conservación de su legado histórico y artístico, así como con el impulso de nuevas propuestas culturales. Desde 2022 hasta 2026, el Ayuntamiento ha presupuestado más de 6,7 millones de euros para partidas culturales. En el ejercicio de 2026, la inversión asciende a 1.420.161,30 euros, lo que representa el 3,12 % del presupuesto municipal. Además, el consistorio mantiene su apoyo al tejido cultural mediante subvenciones y convenios con 58 entidades locales.

Entre los espacios que conforman la oferta cultural de Onda destacan el Castillo de las 300 Torres, la Torre de la Presó, el Museo del Azulejo Manolo Safont, la Casa de Dalt, Àgora Onda, la Campaneta Factoría Cultural, el Teatro Mónaco, la Casa de la Cultura, el espacio expositivo al aire libre de El Raval y el Molí de la Reixa. A esta red se sumarán nuevos proyectos, como l’Alqueria Cultural y la modernización del Museo de Ciencias Naturales del Carmen.

La ciudad también cuenta con una destacada representación de artistas y creadores vinculados a diferentes disciplinas. Entre ellos figuran los actores Víctor Palmero, Carme Juan y Maite Gil; los músicos Fortunato Salvador y Alba Encinas; los escritores Israel Quevedo y Piedad Canelles, y los ceramistas Joana Segura, Joaquín Safont, Irene Molina y Francisco José García Gisbert.

Este patrimonio creativo se complementa con el legado de figuras históricas como la poeta Ana Rebeca Mezquita, el ceramista Manolo Safont, el erudito andalusí Ibn al-Abbar y el cronista Baltasar Rull Villar. Asimismo, agrupaciones como la UMSCO, la SAMVO y la Onda Big Band, junto con la Escuela Municipal de Teatro y los talleres de improvisación, contribuyen a la formación y proyección de nuevas generaciones de artistas.

La programación cultural de 2026 incluye más de 140 actividades abiertas a la ciudadanía, con propuestas de música, artes escénicas, exposiciones, literatura, cine y divulgación. Entre las citas previstas destacan los ciclos de conciertos Íntims al Castell, el festival Onda Medieval, la 41.ª edición de la Fira del Llibre, las jornadas Onda Inspira, la observación del eclipse solar de agosto desde el Castillo y el Premio Literario Ciutat d’Onda.

La oferta también incorpora medidas destinadas a garantizar la accesibilidad y la inclusión, como la instalación de bucles magnéticos en distintos recintos y actividades dirigidas a la infancia, las personas mayores, la igualdad de género y los colectivos vulnerables.

La designación permitirá a Onda utilizar el distintivo de Capital Cultural Valenciana durante todo 2026 y contar con el respaldo de la Generalitat para promocionar su programación. Además, el reconocimiento contempla una línea presupuestaria de colaboración para contribuir a financiar actividades culturales y la celebración en la localidad de, al menos, una exposición, una propuesta escénica y un congreso o encuentro organizados por la Administración autonómica.

Estas iniciativas contarán con la participación de organismos culturales como el Institut Valencià de Cultura, Les Arts y el Consorci de Museus, lo que permitirá ampliar la programación y reforzar la presencia de Onda en el panorama cultural valenciano.