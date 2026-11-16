Martina Catalá, Deportista del Año en la XXII Gala del Deporte Local de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Deportes y el Servei Esportiu Municipal (SEM), celebrará el próximo viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas, la XXII Gala del Deporte Local. El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura y servirá para reconocer los méritos deportivos, la trayectoria y el esfuerzo de los deportistas y entidades que contribuyen al desarrollo y crecimiento del deporte en el municipio.

La gala entregará un total de ocho distinciones honoríficas, siete de carácter individual y una colectiva, con las que Almassora pondrá en valor el talento, la dedicación y los logros de sus representantes deportivos.

Entre los principales reconocimientos destaca el premio a Deportista del Año, que recaerá en Martina Catalá Mollá, jugadora de balonmano, en reconocimiento a su trayectoria y méritos deportivos. Por su parte, Nuria Gual Gallén, atleta, recibirá el galardón de Deportista Revelación, mientras que el tenista Pedro Montero Nicolau será distinguido como Deportista Promesa.

Con esta nueva edición, la Gala del Deporte Local reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física y el reconocimiento público de quienes, desde distintas disciplinas y entidades, representan y hacen crecer el deporte de Almassora.