La Cooperativa de Viver celebra la quinta Feria de la Nuez y la Almendra con gastronomía, catas y actividades para todos los públicos

La Cooperativa de Viver celebrará este domingo, 15 de noviembre, la quinta edición de la Feria de la Nuez y la Almendra, una jornada que volverá a poner en valor los frutos secos del Alto Palancia y el trabajo agrícola que hay detrás de su producción. El encuentro se desarrollará de 10:30 a 14:00 horas en las instalaciones de NaturViver, situadas junto a la cooperativa, y contará con entrada gratuita.

La feria ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos, con venta de nueces, almendras y otros productos cooperativos a precios especiales, además de actividades para descubrir sus propiedades y posibilidades gastronómicas. Entre las propuestas destacan una cata de nueces y almendras, un showcooking con recetas rápidas elaboradas con estos frutos secos y un espacio gastronómico donde los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo acompañado de los vinos de la cooperativa. También habrá una zona infantil con actividades y manualidades.

Más allá de la vertiente gastronómica, la jornada permitirá conocer de cerca los procesos que garantizan la calidad de las nueces. NaturViver es el centro donde la Cooperativa de Viver lleva a cabo las tareas de limpieza, secado, selección por calibres y control de calidad, etapas esenciales para preservar las características del producto y asegurar su trazabilidad desde la recolección hasta su comercialización.

La celebración de esta quinta edición coincide con unas previsiones positivas para la campaña de nuez de este año. La Cooperativa de Viver estima alcanzar una producción aproximada de 70.000 kilos, lo que supone un incremento del 17 % respecto a 2025. Además del aumento de volumen, la cosecha presenta un mejor estado sanitario del fruto, un factor que puede repercutir favorablemente en su calidad final.

La feria dará continuidad a las actividades que la entidad ha organizado durante este otoño en torno al nogal. Entre ellas figura la segunda edición de Tiempo de Nueces, una experiencia de agroturismo que ha permitido a los participantes conocer el proceso de recolección y seguir el recorrido de este alimento desde el campo hasta la mesa.

Con esta quinta Feria de la Nuez y la Almendra, la cooperativa pretende acercar el trabajo de sus socios a vecinos y visitantes, fomentar el consumo de productos de proximidad y dar mayor visibilidad a la agricultura del Alto Palancia. Una iniciativa que reivindica el valor de los alimentos del territorio y su contribución a la economía y la vida de los municipios de la comarca.