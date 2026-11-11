Vila-real activa un dispositivo especial para prevenir los hurtos de naranjas durante la campaña de recolección

La Policía Local de Vila-real ha puesto en marcha un plan operativo especial para prevenir los hurtos de naranjas coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección. El dispositivo, que estará activo del 12 al 27 de noviembre, tiene como objetivo reforzar la seguridad en las explotaciones agrícolas del término municipal y evitar tanto la sustracción como la comercialización de cítricos de procedencia ilícita.

El operativo contempla un incremento de la presencia policial en caminos rurales y zonas de cultivo, especialmente en aquellas parcelas con mayor riesgo de sufrir robos, ya sea por tratarse de variedades de recolección temprana, por su ubicación o por contar con antecedentes de sustracciones.

En el dispositivo participarán agentes de la Policía Rural y patrullas ordinarias de los diferentes turnos, que realizarán labores de vigilancia preventiva y controles en puntos estratégicos de las zonas agrícolas, así como en los accesos a las principales vías de comunicación y almacenes.

Durante estas actuaciones, los agentes podrán identificar a los ocupantes de los vehículos que transporten mercancías y comprobar la documentación que acredita la procedencia legal de la fruta, como los documentos de acompañamiento y los albaranes de origen. También verificarán visualmente que la carga se corresponde con la información declarada.

La planificación del operativo incluye la identificación previa de las parcelas y zonas más vulnerables. Durante su desarrollo se establecerán controles selectivos o sistemáticos de vehículos, con especial atención a furgonetas, pequeños camiones y remolques utilizados para el transporte de productos agrícolas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vila-real busca combinar la vigilancia directa de los campos con el control de la trazabilidad de los cítricos, en unas semanas de intensa actividad agrícola en el municipio. El dispositivo pretende reforzar la protección de los agricultores y garantizar que la fruta que circula por el término municipal tiene un origen legal.