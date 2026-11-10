Burriana propone una multa de 2.001 euros por un vertido ilegal de escombros en el Camí Vell de València

El Ayuntamiento de Burriana ha intensificado su lucha contra los vertidos ilegales de escombros y tierras en el término municipal. La última actuación, llevada a cabo por la Policía Local en la zona del Camí Vell de València, se ha saldado con la apertura de un expediente sancionador tras detectar el depósito incontrolado de materiales en una parcela.

Los hechos, descubiertos a finales del pasado mes de mayo gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención de los agentes, han dado lugar a la incoación de un procedimiento por una infracción grave, tipificada en la normativa estatal y autonómica en materia de economía circular. La propuesta de sanción económica inicial asciende a 2.001 euros para los presuntos responsables.

Con esta medida, el consistorio pretende reforzar el control y la vigilancia frente a unas prácticas que deterioran el paisaje urbano y rural, además de suponer un perjuicio para el medio ambiente y la correcta gestión de los residuos.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la Policía Local continuará actuando contra los vertidos incontrolados mediante intervenciones concretas para perseguir este tipo de conductas incívicas y proteger el patrimonio natural del municipio.