Vila-real estrena el Centro Municipal de Promoción Económica en el edificio de los antiguos juzgados

El Centro Municipal de Promoción Económica (CEMPE) de Vila-real ha abierto sus puertas a la ciudadanía este lunes 16 de noviembre, en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza Colom. El Ayuntamiento ha completado el traslado de varios servicios municipales con el objetivo de concentrar en unas mismas instalaciones los departamentos relacionados con la actividad económica y mejorar la atención a la ciudadanía y al tejido empresarial.

El nuevo centro ya acoge los servicios de Tesorería y Normalización Lingüística, trasladados desde las dependencias municipales de la calle Josep Ramon Batalla, en el Barranquet. Durante esta semana está previsto completar también el traslado de Gestión Tributaria, que hasta ahora prestaba servicio en la primera planta de Ca la Vila.

De este modo, el CEMPE reunirá diferentes departamentos municipales vinculados a la actividad económica, comercial y empresarial de la ciudad, ofreciendo un espacio unificado para la atención ciudadana y el acompañamiento de las iniciativas comerciales e industriales. La incorporación de Normalización Lingüística permitirá, además, acercar al tejido comercial y empresarial los recursos para fomentar el uso del valenciano en la actividad profesional y en las relaciones con la clientela.

La puesta en marcha del CEMPE se enmarca en el plan municipal de optimización de dependencias y adaptación de edificios públicos a las necesidades de la Vila-real del siglo XXI. La adecuación del inmueble ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, de los cuales 920.994 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Esta financiación también ha permitido impulsar actuaciones de adecuación y modernización del Mercado Central. Los fondos europeos han facilitado la transformación del edificio de los antiguos juzgados y su adaptación para albergar los nuevos servicios municipales.

El inmueble forma parte del entorno de la plaza Colom, un espacio que comenzó a transformarse tras la demolición de los antiguos juzgados y la entrada en funcionamiento del Palacio de Justicia en 2013. La intervención permitió crear una nueva plaza y ampliar el espacio público alrededor de la iglesia arciprestal, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

El traslado de los servicios municipales al CEMPE permite, además, liberar los locales que el Ayuntamiento ocupa en la calle Josep Ramon Batalla. Estas dependencias se destinarán a cumplir el compromiso adquirido con CCOO, sindicato que cedió un local de su propiedad para facilitar la ampliación del CEAM l'Olivera por parte de la Generalitat Valenciana.

Mientras tanto, CCOO había utilizado provisionalmente unos despachos en el Centro Local de Innovación, ubicado en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio. Con la liberación de los espacios del Barranquet, el consistorio podrá poner a disposición del sindicato unas instalaciones permanentes para el desarrollo de su actividad.