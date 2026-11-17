El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado a la empresa BECSA, S.A. las obras de acondicionamiento del Camí Fondo, en el tramo comprendido entre la avenida Vicente Cañada Blanch y la avenida Unión Europea, por un importe total de 868.949,58 euros, IVA incluido.

La mercantil ha resultado primera clasificada en el proceso de licitación tras la valoración técnica de las ofertas presentadas por las empresas admitidas. Su propuesta económica supone una baja del 11,4 % respecto al presupuesto base de licitación. Además, BECSA se ha comprometido a ampliar en dos años el plazo de garantía de la obra, que se suman al año establecido legalmente.

La actuación tiene como finalidad convertir este importante acceso a la ciudad en una vía más moderna, accesible y segura para todos los usuarios, mejorando tanto la circulación de vehículos como los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Entre las principales intervenciones previstas destaca el soterramiento de las acequias existentes a lo largo del trazado, así como la ampliación de la sección del vial para facilitar el tráfico rodado. El proyecto también incluye la habilitación de un carril doble ciclopeatonal, que permitirá mejorar la conexión y la movilidad sostenible, y la instalación de una nueva red de iluminación eficiente en todo el recorrido.