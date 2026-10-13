Onda presenta en Bruselas su modelo de regeneración urbana sostenible como referente español

Onda ha sido protagonista en el Comité Europeo de las Regiones de Bruselas, donde la alcaldesa, Carmina Ballester, ha presentado el plan de regeneración urbana sostenible de la ciudad a través del proyecto del Pulmón Verde. En el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2026, la localidad ha sido seleccionada como referente español en sostenibilidad para compartir sus buenas prácticas, su estrategia de captación de fondos europeos y sus iniciativas de transformación urbana vinculadas a la conservación del patrimonio histórico y cultural.

Durante su intervención, Ballester ha expuesto el proyecto URBACT GREENPLACE: de un espacio olvidado al pulmón verde de Onda, que engloba diferentes actuaciones destinadas a recuperar espacios urbanos y poner en valor el patrimonio local.

Entre las iniciativas destacan la transformación de la ladera del castillo en el Jardín de las Mil y Una Noches y la recuperación de la antigua fábrica de La Campaneta como epicentro cultural. A estas actuaciones se suman el Rooftop 360 y los jardines de Campaneta, vinculados a la remodelación del entorno y a la demolición de la peligrosa curva de Ingeniero Echegaray.

Además de participar en la conferencia, la alcaldesa ha mantenido una agenda de reuniones con representantes de otras ciudades europeas integradas en la red URBACT, con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir soluciones y explorar nuevas vías de colaboración.

La agenda institucional también incluye encuentros con altos representantes de la Comisión Europea para trasladar las preocupaciones del sector cerámico de la provincia de Castellón ante la normativa europea sobre emisiones y las condiciones de competencia con países terceros que, según el sector, no están sujetos a los mismos estándares europeos de calidad, seguridad y condiciones laborales.

La participación de Onda en Bruselas se enmarca en la convocatoria de subvenciones de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, destinada a apoyar la participación en proyectos europeos mediante acciones de comunicación y capitalización de resultados, incluidos los desarrollados en el programa URBACT.

La proyección europea de Onda también se refleja en su participación en distintas redes de cooperación. Entre ellas destaca CivicHeritage, liderada por el municipio, que permitirá compartir con otras localidades europeas la experiencia de La Campaneta y promover el patrimonio cultural como herramienta para fomentar la participación ciudadana, la cohesión social y la regeneración urbana.

Asimismo, Onda forma parte de Olympics4All, una iniciativa orientada a impulsar un modelo de envejecimiento activo basado en el deporte, la participación y las relaciones sociales.

Ambas redes representan más de 230.000 euros asignados al municipio y refuerzan su integración en iniciativas europeas de cooperación. A ellas se suma la participación en proyectos y programas vinculados a Interreg Sudoe, EDIL, EDUSI, los fondos Next Generation, European City Facility y Digital Europe, entre otros.

Esta estrategia ha permitido al municipio captar financiación para desarrollar proyectos locales y mejorar su capacidad para afrontar retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización, la recuperación del patrimonio, el turismo, la innovación y la mejora de los espacios públicos.