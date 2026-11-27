El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad el estudio de detalle de la UE Venis, en la manzana 533 del polígono industrial Carinyena. Este acuerdo permitirá avanzar en la ordenación urbanística de este ámbito y continuar con el desarrollo de un nuevo espacio comercial que contempla una inversión privada de aproximadamente 2,1 millones de euros.

La actuación permitirá dar un nuevo impulso a una zona que arrastra una situación urbanística compleja desde anteriores etapas de gobierno. Entre los antecedentes figura una propuesta de recalificación que contemplaba la construcción de edificios de hasta 16 alturas y que fue anulada por los tribunales. Esta decisión derivó en una reclamación económica millonaria contra el Ayuntamiento y generó dificultades para varios propietarios y para el desarrollo urbanístico del ámbito.

El proyecto actual plantea la creación de un complejo comercial al aire libre sobre una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados. El espacio estará formado por cuatro naves destinadas a actividades relacionadas con el hogar, el mobiliario, las mascotas, el deporte y la restauración.

La iniciativa incluye una inversión prevista de 2,1 millones de euros y la creación de cerca de 80 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarán a las ya existentes hasta alcanzar una capacidad aproximada de 115 estacionamientos en el conjunto del ámbito.

Por otra parte, el Pleno ha abordado la resolución del expediente de desistimiento del lote III del contrato municipal de limpieza de espacios municipales. La decisión permitirá volver a licitar este lote después de detectarse diversas cuestiones durante la tramitación del expediente. Este lote incluye la limpieza de diferentes instalaciones municipales, entre ellas varias casas de barrio, espacios sociales, la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC), el Mercado Central y el CEMPE.

Con esta resolución, el Ayuntamiento podrá iniciar un nuevo procedimiento de contratación para garantizar la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento en estos equipamientos municipales.

En la misma sesión plenaria también se ha aprobado el pago de 235.855 euros correspondientes a un total de 226 facturas del ejercicio 2026.

La corporación municipal ha dado luz verde a la modificación de las bases de ejecución, con el objetivo de mejorar la gestión económica del Ayuntamiento.