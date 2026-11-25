La Conselleria de Sanidad ha publicado en su página web la licitación de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Vila-real IV, con un presupuesto de 4,1 millones de euros. Esta actuación permitirá reforzar la atención sanitaria de los vecinos de esta zona de Vila-real, integrada en el Departamento de Salud de La Plana.

Según ha informado la propia Conselleria de Sanidad en su web, el nuevo centro se instalará en el edificio municipal de tres plantas situado en la calle Solades, donde antiguamente se encontraba la biblioteca municipal. El inmueble, cedido por el Ayuntamiento de Vila-real, será objeto de una reforma integral para adaptarlo a su nuevo uso sanitario. El edificio cuenta con una superficie construida de 1.737 metros cuadrados.

En cuanto a los servicios asistenciales, el centro dispondrá de un Área de Medicina de Familia con cinco consultas médicas y otras cinco de enfermería. El Área Pediátrica contará con dos consultas de pediatría y dos de enfermería pediátrica.

Una de las principales novedades será la incorporación de un Área de Rehabilitación. Actualmente, la zona básica de salud de Vila-real dispone de un gimnasio para tratamientos rehabilitadores, por lo que la puesta en marcha de este nuevo servicio permitirá ampliar la cobertura asistencial para los pacientes que necesitan este tipo de atención.

Además, las instalaciones incluirán un Área de Extracciones y Tratamientos, un Área Maternal, un espacio destinado a Trabajo Social y un Área de Administración.

El nuevo Centro de Salud Vila-real IV distribuirá sus servicios asistenciales en las tres plantas del edificio. La primera estará destinada a la recepción de pacientes, el Área de Extracciones, Curas y Tratamientos y el servicio de Rehabilitación. En la segunda planta se ubicarán las consultas de medicina familiar, pediatría y enfermería, mientras que la tercera albergará el área administrativa, la consulta de Trabajo Social y el Área Maternal.

La apertura de este nuevo equipamiento permitirá completar el mapa de atención primaria de Vila-real, que actualmente cuenta con los centros de salud de Carinyena, El Pilar y la Bòvila.