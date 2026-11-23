El Ayuntamiento de Onda ha iniciado una nueva fase de trabajos previos a la rehabilitación de la Casa de la Llum, un edificio histórico situado en la calle San Isidro que está previsto transformar en un espacio cultural y social abierto a la ciudadanía.

Las actuaciones responden a los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y son necesarias para avanzar en la tramitación de la autorización de las futuras obras. Los trabajos permitirán conocer con mayor precisión el estado del inmueble, sus características constructivas y las necesidades que deberá contemplar el proyecto de recuperación.

En esta primera fase se están realizando diferentes catas para identificar los elementos originales que deben conservarse, evaluar las condiciones del edificio y determinar cómo adaptar sus espacios a los nuevos usos previstos, respetando su identidad histórica.

La iniciativa pretende recuperar un inmueble vinculado al antiguo centro de transformación de Iberdrola y darle una nueva función como espacio destinado a exposiciones, actividades culturales y encuentros ciudadanos. De esta manera, el proyecto busca preservar el patrimonio arquitectónico de Onda y, al mismo tiempo, incorporar nuevas instalaciones a la oferta cultural del municipio.

Una vez concluyan las intervenciones actuales, los resultados obtenidos servirán de base para avanzar en la redacción del proyecto de rehabilitación y, posteriormente, iniciar el correspondiente procedimiento de licitación.

Esta nueva fase da continuidad a la visita que realizaron en octubre de 2025 técnicos municipales y especialistas de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en la que se coordinaron los criterios técnicos para abordar la futura recuperación del edificio.