El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado un procedimiento sancionador por el abandono de muebles y enseres en el interior del aparcamiento de la Terraza Payá. Los hechos están considerados una posible infracción grave de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que establece multas de entre 600 y 30.000 euros.

La actuación se inició tras una denuncia de la Policía Local de Burriana, cuyos agentes comprobaron que se habían retirado diversos muebles y objetos de un inmueble situado en la calle Raval para depositarlos posteriormente en el aparcamiento de la Terraza Payá, sin contar con autorización municipal.

El abandono de muebles y enseres en espacios públicos está recogido expresamente como infracción grave en el artículo 141.3.k) de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana. Por este motivo, el consistorio ha incoado el correspondiente expediente sancionador para determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.

El Ayuntamiento recuerda que está prohibido dejar muebles y objetos voluminosos en calles, solares o aparcamientos públicos, incluso cuando se trata de elementos que ya no se utilizan o que proceden de una vivienda.

Para evitar este tipo de situaciones, los vecinos disponen de dos alternativas gratuitas para deshacerse de estos residuos: llevarlos al ecoparque o utilizar el servicio municipal de recogida de enseres a domicilio.

Para solicitar este último servicio es necesario pedir cita previa a través del teléfono 964 53 67 61.